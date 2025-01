Due dei più importanti enti di ricerca specializzati nell’analisi dei mercati tecnologici (IDC e Canalys) hanno pubblicato i rispettivi report sull’anno appena trascorso prevedendo un certo ottimismo nel 2025. Un ottimismo che si inserisce in un quadro di incertezza economica globale non indifferente e che arriva dopo anni di forte difficoltà dove la ripresa, anche quando c’è stata, è stata molto lenta e complessa.

I numeri sulle vendite di smartphone nel 2024

Nell’ultimo Worldwide Smartphone Market Tracker dell’International Data Corporation (IDC) i dati preliminari da poco pubblicati indicano la crescita del 6,4% rispetto all’anno precedente delle vendite di smartphone a livello globale. A trainare questa crescita c’è anche il sesto trimestre consecutivo nel quale le spedizioni di smartphone registrano un segno positivo ed è anche su questi dati che si basano le prospettive di crescita per il 2025, anche se probabilmente con un ritmo più lento.

C’è un aspetto molto interessante su cui riflettere. Apple e Samsung hanno sostanzialmente mantenuto le loro posizioni (rispettivamente prima e seconda) nel quarto trimestre del 2024 e nella classifica generale del 2024. Il risultato positivo va però contestualizzato evidenziando come entrambi i colossi abbiano registrato cali nel confronto anno su anno con le rispettive quote di mercato che si sono ridotte. Il motivo? La forte crescita di dispositivi provenienti dalla Cina che hanno registrato livelli record.

Dispositivi, oltretutto, generalmente di fascia bassa, mostrando qual è il mercato più ampio (anche se non necessariamente il più redditizio). Non a caso Xiaomi non è solo il primo marchio dietro ad Apple e Samsung, ma anche quello che nel confronto anno su anno ha registrato la crescita maggiore tra i primi cinque produttori di smartphone a livello globale.

I dati mostrano anche Transsion (che include itel Mobile, Infinix Mobile e Tecno Mobile) che ha mantenuto la quarta posizione con un tasso di crescita del 12,7% alla pari con Vivo per il quarto trimestre dello scorso anno e con OPPO nel confronto per tutto il 2024.

La crescita delle vendite di smartphone è dovuta secondo agli analisti anche alle mosse dei diversi brand che hanno previsto, soprattutto nell’ultimo trimestre dell’anno (tra Black Friday e Natale), sconti, promozioni, piani di finanziamento e lanci di dispositivi su più fasce di prezzo, riuscendo così a intercettare una maggiore platea di interessati.

Un’attenzione particolare va poi rivolta ai dispositivi pieghevoli che continuano a non crescere come ci si aspetterebbe. Tante le difficoltà per una tipologia di smartphone che non ha grande richiesta da parte dei consumatori.

Cause e conseguenze della crescita del mercato cinese

Possiamo approfondire meglio il mercato cinese in così grande espansione anche a livello globale grazie ai dati che emergono dall’ultima ricerca di Canalys. Il mercato cinese ha registrato una crescita annua del 4% con Vivo leader di questo andamento, seguita da Huawei, Apple, OPPO e HONOR. Sia Apple che OPPO e HONOR hanno registrato una quota di mercato del 15%, confermando una grande competizione.

La crescita del mercato cinese è stata trainata dai sussidi governativi, ma anche dalla diversificazione dell’offerta. Marchi come HONOR e OPPO, infatti, hanno proposto diversi device di fascia media caratterizzati da un design premium e una grande solidità, mentre per la fascia alta sono da registrare le innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale e in quello tecnologico con processori più potenti, con un contributo importante che è arrivato dai nuovi sistemi operativi (come HyperOS) e dai dispositivi pieghevoli che hanno attratto i consumatori cinesi.

Da analizzare con maggiore attenzione i risultati raggiunti da Apple. Se è vero che ha mantenuto la sua posizione è altrettanto vero che rispetto all’anno precedente ha registrato un crollo delle vendite del 25% (con un caldo del 17% nella quota di mercato detenuta dal colosso di Cupertino rispetto al 2023). Un calo, quello di Apple, isolato rispetto a un contesto di crescita: gli iPhone, infatti, sono gli unici device che si sono venduti meno rispetto all’anno scorso, mentre i modelli Vivo, Huawei, OPPO e HONOR sono stati venduti di più.

Ad amplificare l’eco di questi risultati c’è il dato che Apple ha solitamente ottenuto importanti risultati nel mercato cinese. Se la flessione riscontrata nel 2024 sia stata sporadica o un trend che proseguirà anche nel 2025 è ancora presto da dire, anche considerando che comunque solo nell’ultimo trimestre del 2024 Apple in Cina ha fatto meglio degli altri brand.