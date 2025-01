L’organizzazione austriaca per la difesa della privacy NOYB ha avviato i suoi primi reclami per violazione del GDPR nei confronti di alcuni popolari colossi cinesi.

Tra le aziende prese di mira dall’organizzazione austriaca vi sono app social come TikTok e WeChat, il produttore Xiaomi e siti e-commerce come SHEIN, AliExpress e Temu, tutti accusati di avere condiviso illegalmente informazioni sugli utenti europei con parti in Cina.

Cosa rischiano Xiaomi, TikTok, Temu, SHEIN, WeChat e AliExpress per il GDPR

Guidata dall’attivista Max Schrems, famoso per le sue campagne contro Facebook, NOYB mira ad ottenere la sospensione dei trasferimenti di dati in Cina e l’irrogazione di multe fino al 4% del fatturato globale delle aziende interessate.

Ricordiamo che il GDPR (acronimo di General Data Protection Regulation) è il nuovo impianto normativo dell’Unione Europea volto alla regolamentazione della privacy dei dati che vengono gestiti dalle aziende che operano nei vari Paesi membri.

Sulla base delle norme del GDPR, i trasferimenti di dati al di fuori dell’Unione Europea sono consentiti solo se il Paese di destinazione non compromette la protezione di tali dati. Ebbene, a dire di NOYB la Cina è uno “stato di sorveglianza autoritario” (che “non offre lo stesso livello di protezione dei dati dell’UE”) e, pertanto, i trasferimenti di dati non dovrebbero essere consentiti verso tale Paese.

A dire del NOYB, secondo la loro politica sulla privacy, AliExpress, SHEIN, TikTok e Xiaomi trasferiscono dati in Cina mentre Temu e WeChat menzionano trasferimenti verso Paesi terzi (ma, stando alla loro struttura aziendale, molto probabilmente tra questi è inclusa la Cina).

In particolare, le denunce presentate da NOYB sono relative a vari Paesi, Italia inclusa (per quanto riguarda SHEIN). Le altre sono state presentate in Grecia (Xiaomi e TikTok), Austria (Temu), Belgio (AliExpress) e Olanda (WeChat).

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al comunicato pubblicato da NOYB.