I tablet rappresentano senz’ombra di dubbio il giusto compromesso tra la leggerezza di uno smartphone e la maggior potenza di un notebook, garantendo una buona produttività anche quando ci si trova fuori casa. Se siete dunque alla ricerca di un buon tablet, l’offerta di oggi potrebbe proprio fare al caso vostro con HONOR MagicPad2 in offerta a 50 euro in meno grazie ad uno speciale coupon da inserire al momento dell’acquisto sul sito ufficiale della compagnia: scopriamone insieme tutte le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

HONOR MagicPad2 12.3: display OLED, chip Snapdragon e tanto altro

Il tablet HONOR MagicPad2 12.3 presenta un display OLED da 12,3 pollici di diagonale con frequenza d’aggiornamento da ben 144 Hz, in grado di garantire un’alta fluidità per la riproduzione di qualsiasi contenuto multimediale, dai film alle serie TV sulle piattaforme streaming. Ottimo il comparto sonoro con ben 8 altoparlanti arricchiti dalla funzionalità Spatial Audio, che assicura un buon coinvolgimento. Il cuore pulsante del tablet di casa HONOR è rappresentato dal chip Snapdragon 8s Gen 3, in grado di assicurare buone prestazioni per l’avvio di ogni tipologia di app. Il tablet offre una memoria interna da 256 GB, dentro cui potrete archiviare foto, video e qualsiasi altro file per la vostra produttività in mobilità.

Il design ultra sottile di HONOR MagicPad2 12.3 gli consente di essere trasportato dovunque, senza particolari problemi. L’autonomia è garantita dalla batteria da 10050 mAh di capacità, che offre una funzionalità di ricarica rapida da 66 W di potenza, permettendo così di essere ricaricato in breve tempo. Il tablet monta infine il sistema operativo MagicOS 8.0 preinstallato al suo interno. HONOR MagicPad 12.3 è disponibile rispettivamente nelle colorazioni Black e White, per adattarsi alle preferenze di ogni utente.

Nel caso in cui siate interessati ad acquistare HONOR MagicPad2 12.3, il tablet è disponibile in offerta sul sito ufficiale della compagnia ad un prezzo di soli 449,91 euro, grazie all’inserimento del codice “AALLPRO10” al momento del check-out, contro i 499,90 euro del prezzo originariamente consigliato. L’offerta di oggi non finisce qui, dal momento che acquistando il tablet HONOR MagicPad 12.3 riceverete in omaggio HONOR Magic-Pencil 3, utilissima per prendere appunti o disegnare sullo schermo, la tastiera HONOR MagicPad2 Smart Bluetooth Keyboard con colorazione Dark Grey e infine l’adattatore HONOR Supercharge 66W, che vi consentirà di utilizzare la funzione di ricarica rapida.

