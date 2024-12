Mancano ormai pochi mesi all’uscita del prossimo smartphone top di gamma di casa Vivo, X200 Ultra, prevista nel corso del 2025. Nel frattempo, un recente leak potrebbe aver svelato le specifiche tecniche del modulo fotocamere del nuovo modello: scopriamole insieme nel dettaglio.

Vivo X200 Ultra: tutte le specifiche della fotocamera

Partiamo prima di tutto dal modulo fotocamere, apparentemente stravolto nel suo design, con un aspetto decisamente più sobrio e compatto rispetto alla precedente generazione, Vivo X100 Ultra. Secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station sulla piattaforma cinese Weibo, il nuovo Vivo X200 Ultra presenterà un modulo fotocamere a tre sensori, partendo da un sensore principale da 50 megapixel, un sensore ultrawide da 50 megapixel e un teleobiettivo a periscopio da 200 megapixel.

Il sensore principale offrirà la funzionalità di stabilizzazione ottica dell’immagine e un’apertura focale più ampia rispetto ai rimanenti sensori, garantendo scatti migliori anche in condizioni di scarsa luminosità.

Tra le novità maggiormente attese troveremo anche la possibilità di registrare video con risoluzione 4K a 120 frame al secondo, con la possibilità di passare da un sensore all’altro senza alcun tipo di interruzione. Il nuovo modello di casa Vivo porterà con sé un chip di nuova generazione per la processazione digitale delle immagini, migliorando conseguentemente la qualità generale degli scatti acquisiti con la fotocamera.

Sotto il cofano di Vivo X200 Ultra troveremo verosimilmente il nuovo processore Snapdragon 8 Elite, segnando dunque un significativo passo in avanti in termini di prestazioni rispetto al chip MediaTek Dimensity 9400 utilizzato dai modelli standard, Pro e Mini, usciti sul mercato lo scorso ottobre. Non sappiamo ancora se Vivo X200 Ultra sarà reso disponibile anche in occidente, a differenza dei sopracitati modelli.

Chiaramente specifichiamo come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma (o eventuale smentita) dalla compagnia produttrice cinese. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Vivo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.