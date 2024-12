Con l’arrivo del Natale, Huawei lancia nuove versioni di Huawei Watch GT 5 e Huawei Watch GT 5 Pro, smartwatch che hanno esordito alla fine della scorsa estate. Si tratta delle Christmas Edition, edizioni natalizie che vengono proposte con allettanti bundle: vediamo cosa includono e a che prezzo.

Huawei Watch GT 5 e GT 5 Pro Christmas Edition in offerta sul Huawei Store

Sul Huawei Store Italia sono disponibili Huawei Watch GT 5 e Watch GT 5 Pro Christmas Edition, versioni natalizie degli smartwatch pensate per illuminare le feste con stile e colore. I due smartwatch hanno fatto il loro debutto alla fine di settembre insieme a diverse altre novità: si tratta di prodotti dotati di display AMOLED, HarmonyOS e connettività Bluetooth, NFC e GPS, che si distinguono principalmente per la qualità dei materiali (lega di titanio e ceramica nanocristallina per il Pro) e per le dimensioni.

Insieme alle offerte di Natale del Huawei Store, disponibili come abbiamo visto fino al 26 dicembre con sconti, coupon e bundle, sullo shop online del produttore fanno capolino i nuovi bundle natalizi riguardanti Huawei Watch GT 5 e Watch GT 5 Pro. In cosa consistono le versioni Christmas Edition? Entrambi gli smartwatch vengono proposti con un secondo cinturino (Fluoroelastometro o Pelle) con colori che richiamano il Natale (Rosso o Verde Abete).

In più, tutti i bundle Christmas Edition includono in omaggio le Huawei FreeBuds 5i, cuffie true wireless con cancellazione intelligente del rumore, e risultano compatibili con il coupon ATUTTOXMAS10, che regala un extra sconto del 10%. In particolare, questi sono i bundle natalizi a disposizione sul Huawei Store:

Huawei Watch GT 5: 46 mm Christmas Edition Nero Fluoroelastomero + Cinturino Verde Abete a 259 euro 41 mm Christmas Edition Blu Fluoroelastomero + Cinturino Rosso a 259 euro 41 mm Christmas Edition Bianco Pelle + Cinturino Rosso a 269 euro 46 mm Christmas Edition Marrone Pelle + Cinturino Verde Abete a 279 euro 41 mm Christmas Edition Oro Milanese + Cinturino Rosso a 309 euro

Huawei Watch GT 5 Pro: 46 mm Christmas Edition Nero Fluoroelastomero + Cinturino Verde Abete a 389 euro



Per restare in tema, a partire dal 21 dicembre 2024 sarà possibile scaricare alcune watch face natalizie attraverso l’app Huawei Health. Per acquistare Huawei Watch GT 5 o GT 5 Pro Christmas Edition o approfittare di tutte le offerte di Natale del Huawei Store basta seguire uno dei link qui in basso.

Informazione Pubblicitaria