Google ha intenzione di posizionarsi in prima linea nell’integrazione tra infrastrutture digitali ed energia pulita, e annuncia di aver stretto una partnership strategica con Intersect Power e TPG Rise Climate: lo scopo è quello di sincronizzare in modo innovativo la nuova generazione di energia pulita con la crescita dei data center, e la collaborazione punta ad accelerare la transizione verso un futuro senza emissioni di carbonio per l’intelligenza artificiale.

L’IA generativa richiede energia: Google investe nei data center green

L’accordo tra le tre parti, Google, Intersect Power (azienda leader nel settore delle energie rinnovabili) e TPG Rise Climate (uno dei più grandi fondi di private equity dedicato all’investimento in soluzioni climatiche globali), introduce un nuovo approccio, con l’obiettivo di realizzare parchi industriali che ospiteranno data center all’avanguardia e impianti di produzione di energia solare ed eolica.

Sono necessarie sempre più risorse per sfruttare lo straordinario potenziale dell’intelligenza artificiale (sotto tutti i punti di vista, compresi quello scientifico e sanitario) e per generare crescita economica. Gli economisti stimano che nei soli Stati Uniti l’aumento del PIL legato all’IA potrebbe superare i mille miliardi di dollari all’anno entro il 2030. Queste grandi opportunità richiedono l’espansione della capacità elettrica con fonti di energia affidabili e sicure.

La crescente domanda energetica dovuta anche alla crescita esponenziale dell’IA generativa ha prolungato la vita di vecchie centrali a carbone, e risulta dunque sempre più importante potersi affidare a data center “green”; la partnership punta proprio in questa direzione: si prevede che la prima fase sarà operativa entro il 2026 e sarà completata nel 2027, ma l’iniziativa complessiva prevede la costruzione di un numero non precisato di complessi negli Stati Uniti entro la fine del decennio. Si parla di un investimento mirato di 20 miliardi di dollari.

Quando Intersect Power costruirà nuovi asset di energia pulita nelle regioni e nei progetti di interesse, Google potrà fornire l’energia elettrica in qualità di locatario principale nel parco industriale co-localizzato che supporterebbe lo sviluppo del data center. Ciò significherebbe che il data center di Google entrerebbe in funzione insieme alla sua energia pulita, apportando alla rete una nuova capacità di generazione per soddisfare il carico, ridurre i tempi di funzionamento e migliorare contemporaneamente l’affidabilità della rete stessa.

“La convergenza di due megatrend, decarbonizzazione e digitalizzazione, sta creando opportunità uniche per partnership innovative“, ha dichiarato Jim Coulter, Presidente esecutivo di TPG e Managing Partner di TPG Rise Climate. “Riunendo un produttore leader di energia carbon-free, uno dei più grandi hyperscaler al mondo e il principale investitore di private equity in soluzioni climatiche per capitalizzare questa opportunità, ci impegniamo a fornire data center carbon-free a costi inferiori e su scala maggiore“.

“Questa partnership costituisce un’evoluzione del modo in cui gli hyperscaler e i fornitori di energia hanno lavorato insieme fino ad ora“, ha dichiarato Sheldon Kimber, CEO e fondatore di Intersect Power. “Stiamo sviluppando soluzioni innovative per espandere rapidamente la capacità di energia pulita su larga scala, riducendo al contempo la pressione sulla rete“.

“Le partnership profonde e collaborative, unite alla risoluzione creativa dei problemi, sono l’unico modo in cui possiamo soddisfare l’esplosione della crescita dell’intelligenza artificiale, nonché la crescente domanda di elettricità della società“, ha proseguito Kimber. “Il nostro approccio rende possibile fare tutto questo e può sbloccare opportunità significative per lo sviluppo economico rurale lungo il percorso“.

Questo approccio rappresenta una grande opportunità e può ridurre in modo significativo i tempi di consegna della nuova generazione di energia e dei progetti che la utilizzeranno. Google ribadisce che continuerà a investire in risorse locali di energia pulita che generino vantaggi dal punto di vista economico ed energia pulita a prezzi competitivi. Risulta infatti fondamentale che i mercati espandano la propria infrastruttura digitale in modo responsabile e sostenibile, aumentando l’accesso a capacità di energia pulita per tutti.