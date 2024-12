Mentre ci apprestiamo all’uscita di OPPO Find X8 Ultra, la compagnia cinese potrebbe presentare a breve un nuovo modello di tablet dedicato al gaming: scopriamo insieme tutti i dettagli di questo ipotetico dispositivo.

OPPO X8 Pad: le possibili specifiche tecniche del nuovo tablet

In base a quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station sulla piattaforma Weibo, il nuovo tablet potrebbe chiamarsi presumibilmente OPPO X8 Pad, risultando dunque compreso all’interno della nuova serie X8, ma con delle specifiche fortemente improntate al gaming.

Secondo l’utente, il nuovo tablet potrebbe presentare un display LCD da 8,8 pollici di diagonale, con un’alta frequenza d’aggiornamento, incastonato all’interno di un corpo in alluminio. Al suo interno troveremo probabilmente il chip MediaTek Dimensity 9400, lo stesso presente su OPPO Find X8 e Find X8 Pro.

Nonostante non siano state divulgate ulteriori informazioni in merito alle specifiche tecniche del nuovo tablet, la compagnia ha recentemente lanciato sul mercato cinese il nuovo OPPO Pad 3, con cui potrebbe eventualmente condividere qualche dettaglio. Nello specifico, quest’ultimo modello presenta un display da 11,61 pollici di diagonale con risoluzione 2,8 K e frequenza d’aggiornamento variabile da 144 Hz, oltre che un picco di luminosità pari a 700 nit.

Il tablet monta poi l’interfaccia proprietaria ColorOS 15, basata sul recente sistema operativo Android 15. Nel caso del comparto fotocamere, OPPO Pad 3 presenta rispettivamente un sensore principale da 8 megapixel, accompagnato sul lato anteriore da un sensore da 8 megapixel.

Non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per il nuovo modello di tablet, che potrebbe verosimilmente essere annunciato e successivamente vedere la luce nei primi mesi del 2025. Rimaniamo a questo punto in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito al nuovo tablet da OPPO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.