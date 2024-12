Previsto in origine per gennaio, il nuovo top di gamma Xiaomi 15 Ultra potrebbe vedere la luce più tardi: scopriamo insieme i dettagli di questa nuova indiscrezione, che getterebbe luce anche su alcune possibili specifiche tecniche del dispositivo.

Xiaomi 15 Ultra: uscita posticipata e dettagli sulla batteria

Secondo quanto riportato dall’utente Digital Chat Station all’interno di un post sulla piattaforma Weibo, il nuovo Xiaomi 15 Ultra potrebbe dunque essere soggetto ad un leggero posticipo da parte della compagnia cinese, rispetto a quanto originariamente preventivato, nonostante non siano stati divulgati ulteriori dettagli e motivazioni dietro questa possibile scelta. Considerando il lancio sul mercato internazionale di Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro previsto (almeno secondo i rumor) per il mese di gennaio, potremo presumibilmente aspettarci l’arrivo del modello Ultra per febbraio, in linea con quanto avvenuto l’anno scorso.

L’utente avrebbe poi condiviso alcune informazioni relative alla batteria montata all’interno di Xiaomi 15 Ultra, che presenterà probabilmente una capacità a cavallo tra i 5450 e i 5800 mAh. La certificazione FCC recentemente pubblicata mostrerebbe inoltre il supporto alla ricarica via cavo da 90 W di potenza, oltre alla ricarica wireless da 50 W di potenza.

Specifichiamo come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia produttrice. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da parte di Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.