Da ormai diversi mesi si susseguono incessantemente le indiscrezioni e i rumor riguardanti Samsung XR, gli inediti smart-glasses della compagnia coreana realizzati in collaborazione con Google. Secondo un recente report, in particolare, i Samsung XR potrebbero essere mostrati per la prima volta entro la fine del prossimo mese, con una presentazione ufficiale ormai imminente: scopriamolo insieme nel dettaglio.

Samsung XR: presentazione a gennaio?

Stando a quanto riportato da Jukanlosreve sul social network X, Samsung avrebbe intenzione di svelare i suoi occhiali per la realtà mista nel corso del mese di gennaio 2025, in contemporanea con la presentazione ufficiale della nuova serie di smartphone Samsung Galaxy S25, che vedrà verosimilmente la luce il 22 gennaio 2025. Non si tratterebbe in questo caso di una vera e propria presentazione completa, bensì di un semplice video o un’immagine mostrati in occasione del futuro evento Galaxy Unpacked, seguendo quanto fatto precedentemente con Samsung Galaxy Ring, l’anello smart uscito sul mercato globale lo scorso luglio. La presentazione della piattaforma software su cui si baseranno gli occhiali Samsung XR, invece, potrebbe addirittura avvenire nel corso del mese corrente.

Secondo alcuni rumor recenti, gli occhiali Samsung XR saranno sprovvisti di un vero e proprio display, con un peso approssimativo pari a circa 50 grammi e un funzionamento del tutto simile a quanto abbiamo visto con Ray-Ban Meta. Tra le funzionalità più attese troviamo la possibile integrazione con Google Gemini, oltre ad altri servizi che verranno implementati per il riconoscimento dei gesti e i pagamenti smart.

Non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per Samsung XR, che potrebbero però vedere la luce entro il terzo trimestre del 2025. Specifichiamo come sempre che al momento si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno avere una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice coreana. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non esiteranno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.