Clen as duck – Cleaning Tasks è un’applicazione che permette di essere più efficienti nelle pulizie di casa grazie alla possibilità di pianificare periodicamente le attività e monitorare i progressi.

L’app consente di creare routine di pulizia personalizzate per ogni stanza ed elettrodomestico e dunque di pianificare attività come passare l’aspirapolvere, pulire le superfici e molto altro.

Gli elenchi di attività vi permettono di rimanere concentrati sul da farsi, mentre il monitoraggio dei progressi contrassegna le attività come completate e monitora le vostre abitudini di pulizia.

L’app aiuta a tenersi aggiornati sulle attività di pulizia giornaliere, settimanali, mensili e persino annuali, il tutto con semplici promemoria e un’interfaccia intuitiva.

Clean as duck invia infatti notifiche intelligenti e suggerimenti utili per la manutenzione degli elettrodomestici, in modo da avere una casa sempre pulita e ordinata.

Clean as duck – Cleaning Tasks è disponibile per Android gratuitamente e senza pubblicità, tuttavia l’interfaccia è in lingua inglese. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5 o versioni successive.