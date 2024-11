Ricaricare lo smartphone in auto è un modo pratico e sicuro per avere sempre batteria carica. Seppur negli ultimi anni i produttori di auto stiano impiegando sempre di più le prese USB, non tutte dispongono della ricarica rapida o di una modalità simile. In questo caso i pratici accessori che si accendono alla presa dell’accendisigari hanno ancora una loro utilità e su Amazon, in occasione delle offerte Black Friday, c’è un caricabatterie da auto fino a 60W complessivi con due porte: una USB Type-C e una USB Type-C. Vediamo i dettagli e come approfittare dell’extra risparmio.

Acquista il caricabatterie da auto INIU da 60W a 4,28€ invece di 9,99€ (clicca su applica coupon 50% in pagina)

Caricabatterie INIU da 60W, le specifiche

Il prodotto in oggetto è il Carica Batteria per Auto a marchio INIU, di recente sempre più in voga, con una potenza massima di erogazione di 60W con compatibilità Power Delivery & Quick Charge 3.0 che assicura la tecnologia Fast Charging. È ovviamente compatibile con qualsiasi smartphone Android ma anche iPhone, o Tablet.

Ecco le specifiche tecniche nel dettaglio:

Tensione di ingresso: 10,8-32 V Tensione nominale: 12 V / 24 V

Uscita porta QC USB-A: 5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A (max 30 W)

Uscita porta PD USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A,

Protocolli di ricarica rapida: QC 3.0 / PD 3.0 / AFC / FCP / SCP / PE2.0, ecc.

Dimensioni: 2.03 * 2.54 * 4.57 cm

Peso: 12.75 g

INIU ci tiene poi a far sapere che si sta impegnando per abbassare la propria impronta climatica e garantisce che il 97% dei prodotti INIU è a impatto carbonio neutro.

Super offerta Black Friday per il Caricabatterie INIU da 60W: sconto + coupon

Il caricabatterie da auto INIU viene offerto di listino a 9,98€ tuttavia in occasione del Black Friday di Amazon è in sconto a 8,56€. Grazie però all’aggiuntivo coupon presente in pagina (fino a termine di utilizzi) viene ulteriormente scontato a 4,28€, praticamente regalato, meno di 5€. Se volete approfittarne non vi resta che affrettarvi, prima che sconto o coupon terminino.

