È finalmente arrivato il Black Friday, il periodo più atteso dell’anno da chi vuole massimizzare il risparmio per l’acquisto di prodotti di ogni genere, in particolare quelli tecnologici. Non potevano ovviamente mancare le offerte di ANKER, il marchio di ricarica mobile numero uno al mondo, dato riferito al valore delle vendite al dettaglio per ben quattro anni consecutivi, dal 2020 al 2023.

Dello stesso gruppo fanno parte anche altri brand come soundcore, raccomandato da oltre 10 produttori che hanno vinto il GRAMMY Award nel 2019, e del quale abbiamo recensito numerosi prodotti nel corso degli anni (come le soundcore Liberty 4). È uno dei marchi più apprezzati dai giovani ed è la soluzione perfetta per chi viaggia, grazie a una tecnologia proprietaria di riduzione del rumore la cui efficienza arriva fino al 98,5%.

I prodotti eufy, dedicati in particolar modo alla sicurezza della casa, permettono di eliminare i costi mensili dovuti ad abbonamenti o servizi cloud, visto che tutto viene gestito in locale, con un occhio di riguardo dunque anche per la privacy. In questo modo si possono risparmiare fino a 400 euro all’anno, che possono essere reinvestiti in nuovi dispositivi.

I tre brand saranno protagonisti di un lungo periodo di promozione, che va dal 21 novembre al 9 dicembre, con sconti che arriveranno fino al 60%, con i prezzi più bassi di tutto l’anno. Una occasione da non perdere, dato che per rivedere simili offerte sarà necessario attendere un altro anno.

Le promozioni del Black Friday

Scopriamo quindi alcune delle offerte più interessanti di ANKER, con alcune occasioni davvero strepitose per portarsi a casa accessori di ottima qualità ma anche per idee regalo che sicuramente saranno molto apprezzate.

Caricabatterie ANKER Prime GaN 200 watt

Se la vostra scrivania è sempre affollata di dispositivi da ricaricare (smartphone, smartwatch, tablet, e-reader, smart ring) allora questa è la soluzione a tutti i vostri problemi. Dispone di 2 porte USB-A e 4 porte USB-C, in grado di erogare una potenza massima complessiva di 200 watt.

Ciascuna pota USB-C può erogare un massimo di 100 watt mentre le USB-A arrivano al massimo a 25 watt. La potenza di ciascuna porta varia ovviamente in funzione del numero di porte utilizzate, ma sulle USB-C avrete sempre almeno una porta in grado di erogare 65 watt. Il caricabatterie è dotato di protezione contro sovratensioni , cortocircuiti e sovra temperature, per ricaricare sempre in massima sicurezza.



Anker Caricatore USB C rapido 735 (Nano II 65 W)

Cercate un caricabatterie compatto da portare sempre con voi, in vacanza o durante un viaggio di lavoro? ANKER 735 è la risposta ideale, grazie all’uso della tecnologia GaN (nitruro di gallio) che permette di realizzare dispositivi contenuti ma con una elevata potenza.

In questo caso abbiamo due porte USB-C, capaci di erogare un massimo di 65 watt quando usate singolarmente) e una porta USB-A con potenza massima in uscita di 22,5 watt. La potenza di ogni singola porta cala se vengono utilizzate due o tre porte, ma nel complesso si raggiungono sempre almeno 40 watt su una porta USB-C, sufficienti comunque per caricare la maggior parte degli smartphone in commercio alla massima potenza e 12 watt sulla USB-A, ideali ad esempio per uno smartwatch.



soundcore by ANKER Q30

Vi piacciono le cuffie over ear, quelle belle avvolgenti che vi isolano dal mondo esterno e vi permettono di godervi ogni minimo dettaglio della musica che state ascoltando, o del film che state guardando? Le soundcore by ANKER Q30 sono la risposta perfetta alle vostre esigenze: padiglioni rivestiti in pelle ultra morbida che si adattano alle orecchie, con una struttura che li tiene saldamente al loro posto senza risultate pesante.

La tecnologia di cancellazione del rumore rimuove fino al 95% dei suoni a bassa frequenza, ma è possibile anche utilizzare la modalità trasparenza per rimanere sempre collegati a quello che succede all’esterno. Supportano l’audio HiRes e hanno una autonomia di ben 40 ore, garantendo quindi doversi giorni di utilizzo tra una ricarica e l’altra.



soundcore by ANKER cuffie P20i

Cercate il perfetto regalo di Natale utile ma poco impegnativo? O state cercando un paio di cuffie a buon mercato ma dalla qualità soddisfacente? Ecco le ANKER P20i, ideali per ogni ambiente, visto che sono dotate di certificazione IPX5. Questo significa che potete utilizzarli per allenarvi visto che non temono il sudore o la pioggia.

La qualità audio è decisamente buona, grazie ai driver da 10 millimetri che offrono un suono ricco di dettagli e bassi molto potenti. E con la companion app potete personalizzare i controlli e il suono. L’autonomia raggiunge le 10 ore e con la custodia potete arrivare fino a 30 ore. Utile la ricarica rapida: in 10 minuti avrete due ore di autonomia.



eufy Security SoloCam S220

La telecamera eufy Solocam S220 è la soluzione ideale per tenere sempre sotto controllo l’esterno della vostra abitazione, senza dover pagare un abbonamento per salvare le registrazioni e senza dover fornire una alimentazione. I pannelli solari nella parte superiore del dispositivo evitano qualsiasi forma di manutenzione, e la certificazione IP67 garantisce la resistenza a pioggia e sporco.

La telecamera offre immagini particolarmente nitide vista la presenza di un sistema a infrarossi e un sensore con apertura f/1.6, per una visione notturna mai vista prima. Se la abbinate a una HomeBase 3 potrete anche sfruttare l’intelligenza artificiale, che consente di riconoscere i volti per lanciare eventuali allarmi, evitando di spaventarvi se passa un animale davanti alla telecamera o se il vento fa muovere i rami.



eufy Robot aspirapolvere Omni C20

Tra i prodotti trattai dal brand eufy troviamo anche gli aspirapolvere robot e Omni C20 è uno dei modelli più interessanti del produttore, soprattutto in questa occasione dove il prezzo risulta davvero molto appetibile. Il robot ha un design compatto (solo 85 millimetri di altezza) per passare anche sotto i divani, il letto e i mobili, e può lavare il pavimento con due moci controrotanti.

La stazione di ricarica si occupa di raccogliere lo sporco e di lavare e asciugare i panni. La parte superiore della base è trasparente così da permettere di vedere quando sta finendo l’acqua o quando il contenitore dell’acqua sporca è pieno. La potenza di aspirazione raggiunge i 7.000 Pa ed è possibile creare mappe multipiano per pulire tutta la casa.



eufy Security SoloCam S340

Chiudiamo questa ampia carrellata con un’altra telecamera di sicurezza da esterno, con un sensore 3K (f/1.6) che permette di catturare immagini nitide anche dopo il tramonto. È motorizzata per può seguire gli obiettivi, effettuare panoramiche e zoom per tenere sotto controllo l’esterno della vostra casa. Integra un faretto da 100 lumen e una sirena da 90 dB per scoraggiare eventuali intrusi, un buon deterrente.

L’alimentazione è garantita da un pannello solare in grado di immagazzinare dagli 800 ai 1.200 mAh al giorno: considerando che il consumo varia dai 100 ai 200 mAh, potrete stare tranquilli anche con diversi giorni di pioggia. È ovviamente certificata per resistere a pioggia e polvere e alle condizioni meteo più estreme.



Informazione Pubblicitaria