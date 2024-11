Da umile app di messaggistica, WhatsApp ormai è diventata una grande piattaforma che ospita aziende, canali, community e altro ancora.

WhatsApp Business è cresciuto fino a oltre 200 milioni di utenti mensili negli ultimi anni e ciò significa che ci sono una miriade di aziende che inviano messaggi agli utenti e molti di questi sono pubblicità.

Per i clienti l’unica opzione attualmente è bloccare l’account aziendale, ma in questo modo non riceverebbero più le comunicazioni di servizio, gli aggiornamenti sugli ordini e i codici di autenticazione a due fattori.

Meta, azienda madre di WhatsApp, Facebook e Instagram, sta finalmente affrontando concretamente la questione, in quanto ha annunciato che presto consentirà agli utenti WhatsApp di interrompere o riprendere la ricezione di messaggi di marketing aziendale.

WhatsApp permetterà di sospendere i messaggi di marketing

Le aziende possono inviare messaggi tramite l’API di WhatsApp in base a una delle quattro categorie previste: marketing (offerte, nuovi prodotti), utilità (aggiornamenti degli ordini, saldo del conto), autenticazione (password monouso) e servizio (richieste dei clienti).

Meta sta testando nuovi modi per consentire agli utenti di fornire feedback alle aziende su quale tipo di messaggi vorrebbero ricevere, o non ricevere, attraverso dei pulsanti “interessato/non interessato” e “stop/riprendi” per alcune categorie specifiche di messaggi.

In questo modo gli utenti possono indicare in qualsiasi momento se sono interessati o meno a ricevere ad esempio “offerte e annunci” ed eventualmente sospendere la ricezione e riprenderla in futuro, magari per gli acquisti natalizi o durante i saldi. Ecco un’anteprima della funzionalità.

Meta ha affermato che presto inizierà a testare queste interazioni con le aziende su WhatsApp a livello globale, quindi la novità dovrebbe diventare operativa a breve.