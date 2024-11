La sicurezza sulle strade è un tema che sta molto a cuore al Governo, come dimostrano le nuove norme in arrivo per regolamentare l’uso del telefono cellulare, o smartphone che sia, alla guida.

Nelle scorse ore, il Consiglio dei Ministri ha approvato un pacchetto di modifiche al Codice della Strada che introduce ulteriori restrizioni all’utilizzo di smartphone e dispositivi elettronici mentre si è al volante. L’obiettivo è quello di limitare i comportamenti di distrazione da parte degli automobilisti, che rappresentano una delle principali cause di incidenti stradali.

Il Governo ha dato il via libera alle nuove norme del Codice della Strada

Le nuove norme arrivano dopo un intenso lavoro portato avanti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha presentato la bozza di riforma lo scorso marzo. Oggi, 20 novembre 2024, nell’aula di Palazzo Madama, il disegno di legge è stato approvato con 83 voti favorevoli, 47 voti contrari e 1 voto astenuto ed entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .

Multe più salate per chi usa lo smartphone alla guida

Le modifiche sono tante, ma quella che ci riguarda direttamente è legata all’uso dello smartphone alla guida: le multe per chi verrà colto sul fatto saranno più salate, con un sistema di sanzioni pecuniarie e amministrative decisamente più severo. In particolare, è previsto l’innalzamento delle sanzioni pecuniarie, ora decisamente più salate:

sanzioni da 250 a 1000 euro (rispetto all’arco 165-660 euro di adesso) con in più la sospensione della patente da un minimo di 15 giorni a un massimo di 2 mesi alla prima infrazione;

sanzioni da un minimo di 350 a un massimo di 1400 euro con in più la sospensione della patente per un periodo compreso fra 1 e 3 mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente per i recidivi.

A un netto aumento delle sanzioni, si aggiunge la sospensione breve della patente che prevede la sospensione per una settimana se sulla patente si dispone di almeno 10 punti e di 15 giorni nel caso in cui sulla patente siano disponibili meno di 10 punti; è previsto un raddoppio dei tempi di sospensione nel caso in cui sia dimostrato che l’uso del telefono alla guida sia stata la causa di un incidente con un altro veicolo.