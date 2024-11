La prossima evoluzione della tecnologia Wi-Fi chiamata Wi-Fi 8 (o IEEE 802.11bn) è già in fase di sviluppo, anche se non sarà disponibile per diversi anni ancora.

Ma mentre i precedenti aggiornamenti si concentravano principalmente sull’incremento della velocità, Wi-Fi 8 punta a migliorare l’esperienza utente complessiva dando priorità a una migliore affidabilità e a prestazioni costanti, visto che l’attuale Wi-Fi 7 vanta velocità cinque volte superiori rispetto al Wi-Fi 6.

Questo obiettivo verrà raggiunto migliorando il modo in cui i dispositivi interagiscono con i punti di accesso, come i router, per fornire connessioni più stabili.

Piuttosto che avere solo router che cerca di gestire tutto il traffico di dati, diversi dispositivi lavoreranno insieme in modo più efficace, creando una rete più forte e più stabile.

Il prossimo standard punta a ridurre le interferenze e le cadute di segnale attraverso un migliore coordinamento tra più punti di accesso in una rete domestica o aziendale.

Wi-Fi 8 darà priorità alla stabilità piuttosto che alla velocità

Probabilmente Wi-Fi 8 utilizzerà le stesse bande di frequenza del Wi-Fi 7, tra cui 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, e offrirà velocità simili che sono già eccezionali, ma con una maggiore stabilità, grazie anche a un controllo più preciso sulle velocità dei dati che limiterà i bruschi cali di velocità mentre gli utenti si spostano nelle loro case o uffici.

Lo standard Wi-Fi 8 prevede anche di introdurre modi più intelligenti di gestire la larghezza di banda tramite la funzionalità Dynamic Sub-Channel Operation che consentirà alla rete di dare priorità ai dispositivi più veloci senza rallentare i dispositivi più lenti.

Attualmente Wi-Fi 8 è ancora in fase di pianificazione e una versione finale è prevista per il 2028, ma i primi dispositivi potrebbero arrivare sugli scaffali anche prima, come accaduto per il Wi-Fi 7.