Disponibile già da diversi mesi su iOS, anche Android accoglie sul suo store Zerocam, un’app fotocamera che gli sviluppatori considerano un’alternativa “anti-IA”. Il suo scopo è quello di concentrarsi sul momento che vogliamo catturare, senza le distrazioni e le miriadi di funzioni che offrono le app stock.

Dopo un primo periodo di closed beta, Zerocam arriva ufficialmente su Android in versione stabile. Si tratta sostanzialmente di un’app fotocamera minimale, che consente di scattare fotografie “nude e crude” senza la postproduzione che gli algoritmi software dei vari produttori applicano sulle immagini dopo lo scatto.

Il minimalismo è alla base di Zerocam

Il minimalismo dietro Zerocam è evidente sin dall’apertura dell’applicazione. Per funzionare ha solamente bisogno dell’accesso alla fotocamera e alla galleria e, una volta aperta, presenta soltanto il pulsante di scatto. Non troviamo quindi modalità aggiuntive come la modalità notturna o la modalità ritratto, né impostazioni secondarie come la correzione dell’esposizione o il bilanciamento dei colori.

Tutte le foto scattate con Zerocam vengono infatti salvate in RAW, eliminando di fatto tutta la postproduzione software e gli effetti HDR che gli algoritmi e l’intelligenza artificiale applicano alle foto che normalmente scattiamo con lo smartphone. Lo scopo degli sviluppatori è quello di farci concentrare sul momento che vogliamo catturare, lasciandoci tempo di pensare più a lungo su cosa immortalare e quando.

Come potete immaginare non si tratta di un’applicazione adatta a tutti, ma gli amanti del minimalismo potrebbero sicuramente trovarla accattivante. Le sue funzioni sono ridotte all’osso tanto che, allo stato attuale, la fotocamera non permette neanche di impostare un sensore diverso da quello principale per lo scatto (anche se, nel changelog dell’app, è specificato che è possibile).

Zerocam è un’applicazione gratuita, ma consente di scattare solamente cinque fotografie al giorno, estremizzando al massimo l’ideologia alla sua base, ossia pensare se vale davvero la pena di catturare un momento. Per chi volesse invece sbloccare tale limite, è possibile scattare immagini illimitatamente con un abbonamento di 1,19 euro al mese (o 11,99 euro all’anno).

Se siete curiosi di provarla, potete scaricare Zerocam direttamente dal Google Play Store tramite il badge sottostante.