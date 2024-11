Il team di WhatsApp sta sperimentando una funzionalità che ha lo scopo di chiarire come il silenziamento delle chat di gruppo influisce sulle notifiche, in modo da offrire agli utenti un’esperienza più trasparente e personalizzabile.

Alcuni beta tester ora possono accedere a questa novità di WhatsApp e provare con mano se effettivamente fornisce maggiore chiarezza su come funzionano le notifiche quando un gruppo è silenziato.

WhatsApp spiega meglio come funzionano le notifiche dalle chat silenziate

Alcuni utenti della versione beta di WhatsApp per Android ora possono scegliere se ricevere notifiche per tutti i messaggi di gruppo o solo per quelli in evidenza che includono menzioni, risposte e altre interazioni dirette.

In questo modo dovrebbe diventare più facile per gli utenti dare priorità alle notifiche che per loro contano di più, specialmente nelle chat di gruppo di grandi dimensioni o con un’attività elevata e che quindi generano molti messaggi.

È importante notare che questa è stata l’impostazione predefinita per anni, ma ora WhatsApp sta cercando di renderla più chiara, dato che attualmente WhatsApp potrebbe inviare notifiche per determinate interazioni anche quando un gruppo è silenziato.

Vale la pena menzionare che l’impostazione di notifica predefinita quando si entra in un gruppo è determinata dalla dimensione del gruppo, quindi i gruppi più grandi invieranno automaticamente notifiche predefinite solo per i messaggi in evidenza.

Questa novità è attualmente disponibile per alcuni utenti che eseguono la versione 2.24.24.10 di WhatsApp beta per Android disponibile tramite Google Play Store e dovrebbe essere distribuita più ampiamente nelle prossime settimane.

