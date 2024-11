Manca ancora molto alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S25, il prossimo top di gamma della compagnia coreana. Nel frattempo, però, un recente sondaggio avrebbe svelato la probabile data d’uscita del nuovo smartphone: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S25: uscita a gennaio?

Un sondaggio di Samsung in lingua vietnamita recentemente trapelato potrebbe aver indicato l’esatta data di lancio della nuova serie Samsung Galaxy S25, che comprenderà rispettivamente il modello standard, Samsung Galaxy S25 Plus e infine Samsung Galaxy S25 Ultra, a cui si potrebbe aggiungere un’inedita variante Slim non ancora confermata: i nuovi modelli top di gamma potrebbero infatti vedere la luce il prossimo 5 gennaio. Il sondaggio sopracitato farebbe infatti riferimento a uno sconto del 10% previsto per il prossimo 5 gennaio a patto del suo completamento, suggerendo dunque un possibile annuncio ufficiale della nuova serie di smartphone per quel giorno.

La data trapelata dal leak potrebbe essere, a conti fatti, piuttosto verosimile e attendibile: ogni anno, infatti, la stessa Samsung lancia i nuovi modelli della serie Galaxy S a cavallo tra gennaio e la metà del mese di febbraio, suggerendo in questo caso un leggero anticipo rispetto a quanto originariamente preventivato. Per fare un semplice confronto, il precedente Samsung Galaxy S24 uscì il 31 gennaio, a differenza della serie Samsung Galaxy S23 che venne presentata ufficialmente il 17 febbraio.

Tra le specifiche attese della nuova serie Samsung Galaxy S25 troviamo una RAM massima di 16 GB, necessaria per il corretto funzionamento di Galaxy AI, che alimenterà verosimilmente il chip Exynos 2500 per il modello base e il chip Snapdragon 8 Elite nel caso del modello Ultra. I cambiamenti più significativi riguarderanno senz’ombra di dubbio il modello Ultra, con un design più rotondo e smussato rispetto alle precedenti generazioni, una batteria da 5000 mAh di capacità e un modulo fotocamere rinnovato.

Chiaramente è bene specificare che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno necessariamente trovare una conferma (o eventualmente smentita) dalla compagnia produttrice coreana. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.