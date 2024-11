La nota catena di elettronica MediaWorld ha iniziato con qualche ora di anticipo il suo Single’s Day, giornata che si celebra ogni anno l’11 novembre e che, in un modo o nell’altro, avvia la stagione degli acquisti che verrà seguita poi dal Black Friday e dal Cyber Monday verso la fine del mese.

Per l’occasione MediaWorld ha pensato ad uno sconto del 22% su tantissimi prodotti, anche a marchio Apple e Samsung che in genere sono esclusi. La parte più interessante però è che in alcuni casi lo sconto si cumula con altre offerte già presenti in pagina.

Per usufruire della promozione però è richiesta la registrazione e la carta MW Club (gratuita e con rilascio immediato, da richiedere qui), l’altro requisito è che il prezzo di vendita al momento dell’acquisto sia pari o superiore ai 299€.

Il Single’s Day inizia prima da MediaWorld: 22% di sconto su tantissimi prodotti

Il Single’s day di MediaWorld è speciale: -22% su tutti i prodotti nel catalogo fatta esclusione per quelli indicati sotto. Vediamo alcuni dei prodotti più interessanti in sconto, ricordandovi però che sono solo degli esempi, potete consultare tutte le offerte MediaWorld del Single’s Day da questa pagina dedicata sul sito ufficiale:

Esclusioni: SONO ESCLUSI dalla presente iniziativa in Negozio, Sito e APP: Tutti i prodotti facenti parte della promozione • BLACK FRIDAY • Tutti i prodotti a marchio SMEG, DREAME, ROBOROCK, MIELE, ECOVACS, DYSON (eccetto codice 380900 V8 Absolute, codice 212857 V10 e codice 380887 Airwrap Volumize) e STARLINK (codici elencati nell’allegato C); • Tutti i prodotti Apple elencati nell’allegato A; • Tutti i prodotti Rowenta elencati nell’allegato B; • Tutte le Console, VR e accessori gaming elencati nell’allegato D; Tutti i prodotti con indicazione: anche in vendita abbinata o Black Friday solo online Le Entertainment card; • I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld; • Tutti i prodotti inseriti nelsito Mediaworld Ricondizionati (https://ricondizionati.mediaworld.it/); • Tutti i prodotti venduti da venduti e spediti da Venditori diversi da MediaWorld nell’ambito del Marketplace sul Sito www.mediaworld.it o APP MediaWorld.

Se vi interessano Notebook e TV date un occhio alla nostra selezione su TuttoTech, altrimenti non vi resta che recarvi sul sito MediaWorld:

Acquista smartphone, notebook, tv in sconto per il Single’s Day sul sito MediaWorld