Nel corso delle ultime ore ASUS ha presentato ufficialmente ZenScreen Smart MS27UC, il suo nuovo monitor dotato del servizio Google TV, che ne permette così una facile integrazione con dispositivi che presentano il sistema operativo Android: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

ASUS ZenScreen Smart MS27UC: Google TV, MultiView e non solo

Partiamo prima di tutto dal display IPS, che presenta 27 pollici di diagonale con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e un ampio angolo di visione, pari a 178 gradi, con certificazione VESA DisplayHDR 400. Nel caso del comparto sonoro troviamo invece due speaker Harman Kardon da 5 W di potenza, che assicurano un’esperienza sonora coinvolgente e immersiva.

La connettività è senz’ombra di dubbio una delle principali prerogative di questo monitor, dal momento che gli utenti hanno la possibilità di accedere al proprio account Google per creare e sincronizzare i propri documenti con Google Workspace, senza necessariamente essere in possesso di un PC. È dunque possibile partecipare a riunioni online, navigare per il web e condividere lavori con altre persone, senza far uso di un PC. Il monitor presenta inoltre due porte USB 2.0, Display Port 1.4 e una porta HDMI 2.0, oltre che un jack per le cuffie.

Per non parlare poi della possibilità di collegare diverse tipologie di dispositivi, tra cui PC, laptop e smartphone, facendo uso di Miracast o Google Cast, permettendo la navigazione all’interno dei menu attraverso l’utilizzo di eventuali mouse o tastiere, che possono essere collegati con la connettività Bluetooth. Molto interessante anche la funzionalità MultiView, grazie al quale sarà possibile interagire con due sorgenti video in contemporanea, facendo uso della modalità split-screen.

A questo si aggiunge l’app di streaming proprietaria Multi-Platform Live, grazie alla quale è possibile trasmettere fino a 4 piattaforma in contemporanea, che vanno ad includere Twitch, YouTube e Facebook. L’integrazione con Google TV permette poi di avere immediato accesso a più di 10000 app, potendo così scegliere all’interno di un ampissimo catalogo di film, serie TV e show televisivi. Il design del monitor ZenScreen Smart MS27UC permette di essere regolato per 10 centimetri in altezza, garantendo così il giusto comfort visivo per ogni tipologia di postazione.

Al momento non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per il nuovo monitor firmato ASUS: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito dalla compagnia produttrice, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.