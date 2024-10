Il team di WhatsApp sta già lavorando a una funzionalità che consente di aggiungere rapidamente persone e chat di gruppo agli elenchi attraverso una scorciatoia nella schermata delle informazioni della chat.

Sembra che ora WhatsApp stia cercando di migliorare questa funzionalità prima del rilascio ufficiale.

WhatsApp beta testa una nuova scorciatoia per aggiungere contatti

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Android rivela che WhatsApp sta lavorando a una funzionalità per aggiungere contatti e chat di gruppo agli elenchi tramite una nuova scorciatoia.

Oltre alla scorciatoia per aggiungere persone e gruppi agli elenchi direttamente dalla schermata delle informazioni della chat, WhatsApp ha anche in programma di introdurre la stessa scorciatoia nella barra delle app in alto nelle conversazioni.

Ciò rende ancora più facile per gli utenti gestire e organizzare i propri contatti e gruppi, poiché la scorciatoia sarà più accessibile e integrata direttamente nelle chat in corso.

A questo punto è probabile che WhatsApp non introdurrà entrambe le scorciatoie nella versione ufficiale, ma deciderà per l’una o per l’altra.

Questa novità è attualmente disponibile per alcuni utenti che eseguono la versione 2.24.21.35 di WhatsApp beta per Android disponibile tramite Google Play Store e dovrebbe essere distribuita più ampiamente in un futuro aggiornamento dell’app.

Per restare aggiornati su tutte le novità, seguiteci anche sul nostro canale ufficiale su WhatsApp.