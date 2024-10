Fino ad oggi Samsung Wallet, il servizio proprietario della compagnia coreana per i pagamenti con chip NFC, consentiva esclusivamente di effettuare acquisti presso i negozi fisici, grazie all’associazione della propria carta di credito o di debito con lo smartphone. Le cose stanno però per cambiare, dal momento che Samsung Wallet introduce ora la possibilità di inviare e ricevere denaro tra smartphone Samsung Galaxy: scopriamo insieme la novità nel dettaglio.

Samsung Wallet: arriva la nuova funzione Tap Transfer

Samsung ha annunciato nelle ultime ore l’introduzione della nuova funzione Tap Transfer, che permetterà di fatto lo scambio di denaro tra smartphone appartenenti alla linea Samsung Galaxy. Per avviare il trasferimento di denaro l’utente deve inserire le credenziali della propria carta di credito (o debito) all’interno dell’app di Samsung Wallet, per poi digitare in un secondo momento la cifra precisa che si intende trasferire. Il funzionamento alla base di Tap Transfer è molto semplice e intuitivo, dal momento che sarà sufficiente avvicinare la parte posteriore del proprio smartphone al dispositivo della persona con cui desideriamo scambiare denaro per avviare immediatamente la transazione.

Una volta avviato il processo, Samsung Wallet richiederà il riconoscimento biometrico dell’utente, attraverso il sensore per impronte digitali. Al momento il servizio è supportato da Woori Bank, banca sudcoreana, ma Samsung ha già annunciato che verrà esteso ad altri istituti di credito nel corso dei prossimi mesi. Per garantire la salvaguardia della privacy per entrambi gli utenti coinvolti dalla transazione di denaro, i numeri di telefono verranno criptati, lasciando dunque visibili solo le ultime 4 cifre.

Si tratta di una novità senz’ombra di dubbio importante per il servizio di pagamenti di Samsung: la funzione di scambio di denaro è al momento disponibile in Corea del Sud, ma arriverà prossimamente anche all’interno del territorio europeo. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Samsung, con l’arrivo di nuove funzionalità che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.