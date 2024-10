Nel corso degli anni Samsung ha migliorato la sua politica di aggiornamento software, con i nuovi dispositivi che includono sette anni di supporto, ma prima o poi la fine arriva per tutti. Ora tocca allo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold2 e al tablet Galaxy Tab A7.

Samsung Galaxy Z Fold2 e Galaxy Tab A7 sono stati entrambi rilasciati nel 2020 con 4 anni di aggiornamenti e ora non sono più menzionati nell’elenco ufficiale dei dispositivi supportati.

Samsung Galaxy Z Fold2 e Galaxy Tab A7 sono arrivati alla fine del supporto software

Vale la pena ribadire che la fine del supporto software non significa che Samsung Galaxy Z Fold2 e Galaxy Tab A7 smetteranno di funzionare, ma un dispositivo senza aggiornamenti di sicurezza potrebbe essere più vulnerabile dal punto di vista della sicurezza.

Samsung si impegna comunque a rilasciare aggiornamenti di sicurezza per garantire che i suoi dispositivi siano in grado di funzionare senza rappresentare una minaccia per l’utente.

Coloro che stanno pensando a un nuovo dispositivo possono approfittare delle offerte Tablet Amazon Prime Day e Smartphone Amazon Prime Day valide nelle giornate di oggi 8 ottobre 2024 e domani.