Microsoft Windows, nelle sue varie incarnazioni, è da decenni il sistema operativo più utilizzato per le workstation, PC da gioco ma anche per i computer casalinghi. Acquistare una licenza però non è così economico come si potrebbe pensare, per questo prima di procedere è sempre meglio darsi un’occhiata intorno cercando qualche buona occasione per risparmiare.

Godeal24 è la vostra ancora di salvezza da questo punto di vista, che dobbiate effettuare l’aggiornamento del vostro PC o che dobbiate acquistarne uno nuovo. Grazie alla Software Big Sale potete portarvi a casa una licenza di Windows 11 a soli 13, 55 euro, invece degli oltre 250 euro necessari sullo store ufficiale Microsoft. E il tutto con la certezza di avere una licenza originale, che potrà ricevere tutti gli aggiornamenti che saranno rilasciati da Microsoft nel corso del tempo, senza dover pagare un solo centesimo in più.

E con gli sconti che raggiungono il 62% rispetto ai prezzi già scontati, anche una licenza di Microsoft Office costa pochissimo, si parte da poco più di 23 euro, e parliamo di una licenza perpetua. Vediamo nel dettaglio la promozione che trovate in questi giorni su Godeal24.

Software Big Sale

Per ottenere i prezzi di questa selezione (sconto del 62%) dovrete utilizzare il coupon SGO62

Mentre con il codice SGO50 avrete il 50% di sconto su questi prodotti:

Gli amministratori di rete possono trovare quello che fa al caso loro in questa lista, con pacchetti da 50 o 100 licenze.

E non manca una selezione delle migliori applicazioni per Windows o macOS, tutti con sconti elevati rispetto ai prezzi di listino.

Ricordate che su Godeal24 potete pagare tramite PayPal, una ulteriore garanzia di affidabilità, e che per qualsiasi problema potete contattare il servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 214, 7 giorni su 7, a questo indirizzo di posta elettronica.

Informazione Pubblicitaria