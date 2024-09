TCL ha annunciato il debutto sul mercato italiano del nuovo TCL NXTPAPER 14, modello che era stato anticipato in occasione di IFA 2024. Il nuovo tablet può sfruttare la tecnologia NXTPAPER 3.0 per offrire un’esperienza di visione che, secondo l’azienda, può essere definita come “senza precedenti” con un’esperienza “simile alla carta” per un comfort ottimale degli occhi che si accompagna alla possibilità di visualizzare immagini di qualità elevata. Vediamo tutti i dettagli in merito al nuovo prodotto che va ad arricchire la gamma TCL con l’obiettivo di diventare un’interessante alternativa nel settore dei tablet Android.

Il nuovo TCL NXTPAPER 14 arriva in Italia

Il punto di forza del comparto tecnico del nuovo TCL NXTPAPER 14 è, chiaramente, il display con tecnologia NXTPAPER 3.0, in grado di ridurre la luce blu nociva (con certificazione TÜV Rheinland), e superficie antiriflesso per una visione ottimale anche sotto la luce diretta del sole.

Il tablet presenta tre diverse modalità di visualizzazione. È possibile scegliere la Modalità normale, ideale per la fruizione di video, oppure, in alternativa, si può passare alla modalità Carta inchiostro, ideale per la lettura prolungata di libri e documenti, per ridurre l’affaticamento degli occhi.

C’è poi la modalità Carta a colori, che ottimizza il pannello per migliorare il comfort visivo durante la visualizzazione di contenuti grafici come fumetti e riviste. Il passaggio da una modalità all’altra può avvenire tramite la semplice pressione del tasto NXTPAPER, permettendo all’utente di ottimizzare il funzionamento del dispositivo in base alle necessità del momento.

Il tablet è dotato di un display da 14,3 pollici con risoluzione 2.4K e include varie funzionalità per migliorare e proteggere la salute degli occhi come Eye Care Assistant, che invia dei promemoria agli utenti, ricordandogli di fare pause periodiche, C’è poi il sistema di regolazione automatica della luminosità e della temperatura del colore, sulla base dell’ambiente circostante. Con la tecnologia DC Dimming, inoltre, viene eliminato lo sfarfallio del display.

La scheda tecnica di TCL NXTPAPER 14 comprende il SoC MediaTek Helio G99 che viene abbinato a 8 GB di memoria RAM (con possibilità di espansione fino a 16 GB) oltre che a 256 GB di memoria interna. Sotto la scocca, inoltre, c’è spazio anche per una batteria da 10.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Il sistema operativo è Android 14.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo TCL NXTPAPER 14 è disponibile da subito in Italia. Il tablet arriva sul mercato con un prezzo di listino di 399,90 euro. Il nuovo modello della gamma TCL è acquistabile anche tramite Amazon, venduto e spedito direttamente da Amazon e disponibile nell’unica colorazione grigia.

>> Acquista il TCL NXTPAPER 14 su Amazon <<