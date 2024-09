Durante l’evento di lancio dell’ecosistema AI Meizu, il produttore cinese ha svelato il suo nuovo anello intelligente StarV Ring 2, presentandolo come un elegante e innovativo dispositivo indossabile orientato al monitoraggio della salute e dello stile di vita delle persone. Ecco i dettagli del prodotto.

Caratteristiche dell’anello intelligente Meizu StarV Ring 2

Meizu StarV Ring 2 è progettato per utenti che hanno bisogno di un monitoraggio costante del loro benessere fisico, infatti supporta la valutazione del rischio di glicemia elevata con un tasso di accuratezza del trend dell’80%, inoltre monitora vari parametri sanitari, tra cui la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e la temperatura corporea.

L’anello intelligente di Meizu include anche funzionalità che consentono agli utenti di tenere d’occhio i propri livelli di attività e lo stato di salute generale, inoltre il sistema di monitoraggio dell’attività integrato è ideale per coloro che desiderano mantenersi in forma e monitorare i propri progressi fisici nel tempo.

StarV Ring 2 si integra perfettamente con altri dispositivi nell’ecosistema Meizu, in quanto toccando l’anello gli utenti possono interagire con gli occhiali intelligenti StarV Air 2, con le app, scorrere i video brevi o controllare da remoto la fotocamera dello smartphone. Tramite sensori di prossimità il dispositivo consente inoltre agli utenti di sbloccare le portiere dell’auto e avviare il motore senza dover utilizzare le chiavi.

Meizu StarV Ring 2 debutta in Cina nell’elegante colorazione Meteor Black al prezzo di lancio di 1.099 yuan (circa 140 euro), tuttavia il prezzo consigliato è di 1.299 yuan (circa 165 euro). Il dispositivo sarà disponibile per l’acquisto a breve nel mercato casalingo e al momento non ci sono indicazioni in merito alla disponibilità globale.