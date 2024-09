Manca sempre meno alla presentazione ufficiale della serie Redmi Note 14 Pro, attualmente prevista per il prossimo 26 settembre. Nel frattempo, alcuni leak avrebbero tolto il velo alle specifiche tecniche rispettivamente di Redmi Note 14 Pro e Pro+: scopriamole insieme nel dettaglio.

Redmi Note 14 Pro e Pro+: prestazioni e specifiche a confronto

Partiamo prima di tutto da Redmi Note 14 Pro, che ospiterà un display AMOLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione 1,5K e frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz. Il nuovo smartphone monterà presumibilmente il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, e sarà disponibile nei seguenti tagli:

8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

Redmi Note 14 Pro presenterà una batteria da 5500 mAh di capacità, rappresentando un buon passo in avanti rispetto ai 5100 mAh di capacità del precedente Redmi Note 13 Pro, con una potenza di ricarica rapida mantenuta a 67 W.

Nel caso del comparto fotocamere troveremo sul lato posteriore un sensore principale da 50 megapixel, a sua volta accompagnato da un sensore ultrawide da 12 megapixel e un ulteriore sensore da 2 megapixel, probabilmente per la profondità o le macro, oltre a un sensore anteriore da 16 megapixel.

È poi il turno del fratello maggiore, Redmi Note 14 Pro+, che offrirà lo stesso display di Redmi Note 14 Pro, protetto dal vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 : in base a quanto emerso dai test effettuati dal portale Geekbench, anche Redmi Note 14 Pro+ sarà il primo a montare il chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, rispetto al precedente MediaTek Dimensity 7200 di Redmi Note 13 Pro+. Il nuovo processore promette sulla carta un aumento del 20% delle prestazioni e un 45% di risparmio energetico a confronto del suo predecessore, grazie soprattutto al processo a 4 nanometri. Miglioramenti in questo caso anche per la scheda video, con Qualcomm Adreno 810 che garantisce un miglioramento prestazionale pari al 40%. Performance migliorate anche nel caso delle funzionalità di intelligenza artificiale, con un aumento del 30% rispetto al precedente Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

Secondo quanto riportato dall’informatore Digital Chat Station, Redmi Note 14 Pro+ sarà disponibile rispettivamente in due configurazioni:

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

Passiamo al comparto fotocamere, dove troveremo presumibilmente un sensore principale da 50 megapixel con rapporto focale f/1,6 e stabilizzazione ottica dell’immagine, accompagnato da un teleobiettivo da 60 millimetri e zoom 2,5x, oltre che un sensore ultrawide da 12 megapixel.

Redmi ha inoltre confermato la presenza di una batteria al silicio-carbonio a cella singolo da ben 6200 mAh di capacità, con supporto alle funzionalità di ricarica rapida da 90 W di potenza. Confermate anche le certificazioni IP66 / IP68/ IP69 per tutta la nuova serie Redmi Note 13 Pro, andando così a includere entrambi i modelli sopracitati.

Chiaramente è bene prendere con le dovute pinze tali indiscrezioni, nell’attesa di una conferma (o smentita) ufficiale da parte della compagnia. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Redmi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.