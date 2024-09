Dopo JSX e Hawaiian Airlines, ora anche United Airlines ha deciso di sfruttare il servizio Internet satellitare di Elon Musk per offrire un servizio Wi-Fi di qualità ai passeggeri in volo.

United Airlines ha infatti annunciato l’intenzione di offrire il Wi-Fi gratuito di qualità su tutti i suoi aerei grazie a una partnership con Starlink.

Questa innovazione promette di porre fine ai problemi di internet in volo, poiché la rete di satelliti Starlink fornisce una connessione stabile trasmettendo un segnale dall’orbita terrestre bassa che viene ricevuto dalle antenne Starlink installate sugli aerei.

L’amministratore delegato di United Airlines ha dichiarato che i passeggeri potranno utilizzare internet a bordo proprio come farebbero a terra. In un recente test del Wall Street Journal su un volo, la velocità di internet ha raggiunto oltre 100 Mbps su più dispositivi grazie alla rete satellitare Starlink. Con queste velocità i passeggeri potranno guardare video, giocare e persino partecipare a videochiamate senza problemi.

Starlink si è già affermato come un servizio internet affidabile, soprattutto nelle aree remote, grazie a una costellazione di satelliti collocati in orbita terrestre bassa pensata per portare la connessione a Internet a bassa latenza anche nei luoghi del mondo non raggiunti dalle connessioni a banda larga tradizionali, come le aree rurali o remote. Starlink è interamente finanziato da SpaceX, azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk.