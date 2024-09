Lo sbarco di Redmi Note 14 sul mercato cinese è stato confermato per la fine del mese e, considerato l’avvicinarsi di questa data, l’azienda ha iniziato a svelare il design dei prossimi smartphone Redmi. Le novità, in tutta evidenza, non mancano.

Cominciamo dal retro, in cui spicca un modulo fotocamera ridisegnato rispetto a quello di Redmi Note 13, come dimostra un’immagine teaser pubblicata su Weibo:

L’immagine mostra infatti il design del retro di Redmi Note 14, confermando la presenza di un modulo ben diverso dal passato, con i sensori della fotocamera che sono circondati da una cornice metallica. In un’altra foto, invece, i sensori sporgono dal modulo.

Il post su Weibo mette in evidenza anche la resistenza di Redmi Note 14, con Xiaomi che afferma che il device offrirà un nuovo livello di protezione alle cadute accidentali e all’acqua, suggerendo che Redmi Note 14 sarà dotato di una classificazione IP più elevata. L’anno scorso solo Redmi Note 13 Pro+ aveva un grado di protezione IP68, mentre gli altri due modelli avevano un grado di protezione IP54.

Ad essere migliorata, afferma il direttore generale di Redmi, Thomas Wang, è anche la durata della batteria. I dettagli non sono stati svelati dal manager, ma la certificazione 3C ottenuta dallo smartphone rivela che Redmi Note 14 Pro+ sarà dotato di supporto per la ricarica rapida a 90W.

Certo, a prima vista si tratterebbe di un downgrade rispetto a Redmi Note 13 Pro+, che è invece dotato di supporto per la ricarica rapida a 120W e anche Redmi Note 12 Pro+ ha la stessa velocità di ricarica rapida.

Tuttavia, il downgrade potrebbe essere dovuto proprio alla maggiore capacità della batteria di Redmi Note 14 Pro+. Redmi Note 14 Vanilla, invece, riceverà un aggiornamento della ricarica rapida, che dovrebbe passare da 33W a 45W.

Redmi Note 14: le specifiche della serie

Ricordiamo in brevità che la prossima serie Note dovrebbe includere tre modelli:

Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro+.

Redmi Note 14 sarà il dispositivo più economico della gamma, dotato di un display AMOLED da 1,5K, per un evidente passo avanti rispetto al pannello FHD del suo predecessore. Per quanto riguarda i moduli fotografici, Note 14 5G dovrebbe essere dotato di una tripla fotocamera da 50MP sul retro. Sotto la scocca, un chipset MediaTek Dimensity 6100+.

Le varianti Pro e Pro+ saranno invece dotate di un display OLED curvo da 1,5K con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Entrambi i modelli dovrebbero essere dotati di una tripla fotocamera da 50 megapixel sul retro.

Il modello Pro potrebbe infine essere alimentato dal chip Snapdragon 7s Gen 3, mentre il Pro+ potrebbe utilizzare il SoC Dimensity 7350.