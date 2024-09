HONOR Magic6 Pro è uno smartphone premium con nulla da invidiare ai concorrenti più famosi dal punto di vista tecnico e, nel momento in cui scriviamo, può vantare anche un’altra freccia al proprio arco: una ghiotta offerta sullo store ufficiale della casa cinese che ne porta il prezzo finale a ridosso dei 750 euro.

Che offerta per HONOR Magic6 Pro!

Presentato ufficialmente ad inizio anno e arrivato anche in Italia a febbraio, HONOR Magic6 Pro partiva da un prezzo di listino di 1.299,90 euro, subito ribassato a 999,90 euro grazie ad un’interessante promozione di lancio. Ebbene, la portata dell’offerta di cui parliamo quest’oggi è tale da ribassare il prezzo dello smartphone in misura quasi altrettanto consistente. Lo sconto è attivo sullo store ufficiale di HONOR e consente di portarsi a casa l’ottimo modello premium del brand a soli 764,91 euro. Il raggiungimento di questo prezzo finale è possibile combinando l’offerta già attiva nella pagina del prodotto con l’utilizzo del coupon dedicato AHFANS10P. Di seguito il link diretto per l’acquisto:

Acquista HONOR Magic6 Pro a 764,91 euro con offerta + coupon

Considerato il risparmio sull’acquisto dello smartphone, inoltre, potreste valutare l’opportunità di spendere altri 1,90 euro per portarvi a casa uno dei due bundle disponibili:

Bundle1: (+ €1,90) HONOR SuperCharge Power Adapter (Max 100W) Bundle2: (+ €1,90) HONOR Magic6 Pro PU Bracket Case.

Per aiutarvi nella decisione, ricordiamo brevemente le caratteristiche principali del dispositivo (per maggiori dettagli, potete consultare la scheda tecnica di HONOR Magic6 Pro):