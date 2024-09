Manca sempre meno alla presentazione ufficiale da parte di Samsung della sua nuova serie di tablet Samsung Galaxy Tab S10, ma nel frattempo alcuni leak ne avrebbero svelato in anticipo le specifiche tecniche dei modelli Samsung Galaxy Tab S10+ e Samsung Galaxy S10 Ultra: scopriamole insieme nel dettaglio.

Samsung Galaxy Tab S10: display AMOLED, chip Mediatek e non solo

Il leak in questione, proveniente da TechOutlook, confermerebbe le specifiche di entrambi i modelli di tablet appartenenti alla nuova serie. Partendo da Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, esso offrirà verosimilmente un display Dynamic AMOLED da 14,6 pollici di diagonale e frequenza d’aggiornamento da 120 Hz, alla risoluzione di 2960 x 1848 pixel e con picco di luminosità pari a 930 nit. Specifiche piuttosto simili anche per Samsung Galaxy Tab S10+, con un display leggermente inferiore da 12,4 pollici di diagonale e risoluzione 2800 x 1520 pixel, con picco di luminosità fisso a 650 nit.

Entrambi i modelli presenteranno un design ultra sottile, con uno spessore rispettivamente di soli 5,4 millimetri per il primo e 5,6 millimetri per il secondo.

Sotto il cofano di tutta la serie Samsung Galaxy Tab S10 troveremo il chip MediaTek Dimensity 9300+, abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che aumentano a 512 GB nel caso del modello Ultra. Tutti i modelli presenteranno lo slot per microSD, che consente di espandere ulteriormente la memoria d’archiviazione fino a un massimo di 1,5 TB.

Nel caso di Samsung Galaxy Tab S10 Ultra sarà presente una batteria da 11200 mAh di capacità, al contrario di Samsung Galaxy Tab S10+ che offrirà invece una batteria da 10090 mAh: entrambi i modelli saranno compatibili con il supporto alla ricarica wireless da 45 W di potenza.

Passando al comparto sonoro troveremo poi quattro speaker su entrambi i modelli sopracitati, nonostante non siano state divulgate ulteriori informazioni più specifiche a tal proposito. La nuova serie potrebbe presentare la certificazione IP68, garantendo così protezione contro acqua e polvere, con scocca in alluminio.

Chiaramente al momento si tratta di pure e semplici supposizioni, che dovranno poi trovare una conferma (o smentita) ufficiale da parte della compagnia, che potrebbe avvenire presumibilmente il prossimo 26 settembre. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito con la presentazione ufficiale della nuova serie di tablet da parte di Samsung, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso delle prossime settimane.