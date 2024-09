Dopo diversi rumor e voci di corridoio che si sono susseguiti nel corso degli ultimi giorni, Samsung Galaxy M05 è ufficiale: scopriamone insieme i dettagli e le specifiche tecniche del nuovo smartphone entry-level della compagnia coreana.

Samsung Galaxy M05: chip Helio G85, batteria da 5000 mAh e altro ancora

Similmente a quanto visto con il modello A05, Samsung Galaxy M05 monta un display IPS LCD da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e una frequenza d’aggiornamento da 60 Hz. Il notch a forma di goccia, presente sulla parte superiore centrale dello schermo, ospita al suo interno un sensore anteriore da 8 megapixel. Passando al lato posteriore troviamo invece un sensore da 50 megapixel, accampato da un sensore di profondità da 2 megapixel e un flash LED posizionato accanto tra questi ultimi.

Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Helio G85, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, che possono essere espansi grazie alla presenza dello slot microSD. Samsung Galaxy M05 monterà One UI Core 6.0 basato su sistema operativo Android 14, e a tal proposito Samsung ha garantito 2 aggiornamenti principali Android e 4 anni di patch di sicurezza. Terminiamo infine con la batteria da 5000 mAh di capacità, con supporto alla ricarica da 25 W di potenza.

Samsung Galaxy M05 è attualmente disponibile in India nella colorazione Verde Menta, ad un prezzo di 7999 rupie indiane, pari indicativamente a 95 dollari. Non conosciamo ancora un’eventuale data d’uscita ufficiale relativa al mercato occidentale per Samsung Galaxy M05, che avverrà presumibilmente nel corso delle prossime settimane. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare durante i prossimi giorni.