Nel corso delle ultime ore OPPO ha svelato attraverso alcune immagini quello che avrebbe potuto essere a tutti gli effetti il design di OPPO Find N3, prima della messa in commercio della versione definitiva che conosciamo tutti: scopriamolo insieme nei dettagli.

OPPO Find N3: il design alternativo del pieghevole

Prima del lancio di uno smartphone, le compagnie produttrici progettano infatti diversi design, prima di scegliere quello definitivo che vedrà poi la luce nei mercati di tutto il mondo. Non accade frequentemente che tali compagnie mostrino i possibili design alternativi, e OPPO rappresenta senz’altro una curiosa eccezione in tal senso, avendo deciso di mostrare il design alternativo di uno dei suoi smartphone pieghevoli, OPPO Find N3.

In un post pubblicato sul social network X, infatti, Pete Lau (responsabile commerciale di OPPO) avrebbe condiviso alcune immagini del design alternativo di OPPO Find N3.

Le differenze con il design definitivo sono sostanziali, in questo caso: le immagini mostrano infatti una striscia verticale in corrispondenza della parte sinistra della scocca posteriore, abbinata a quella che sembrerebbe a tutti gli effetti pelle vegana. Le immagini evidenziano le tre possibili colorazioni, rispettivamente Blu, Nero e Verde.

Non sappiamo ancora se tale design, non utilizzato per la versione finale, verrà eventualmente adottato dai prossimo smartphone realizzati dalla compagnia, considerando soprattutto i feedback positivi ricevuti dal pubblico. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di OPPO, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.