Nel corso della giornata di oggi Acer ha finalmente presentato il suo nuovo tablet Iconia X12, che sarà disponibile nei prossimi mesi ad un costo decisamente alla portata di tutti: scopriamone insieme le principali caratteristiche e specifiche tecniche nel dettaglio.

Acer Iconia X12: tutte le specifiche tecniche del nuovo tablet

Il nuovo tablet di casa Acer monta un display AMOLED da 12,6 pollici di diagonale con risoluzione 2,5K, così da garantire un dettaglio elevato per qualsiasi contenuto multimediale. Nulla è lasciato a caso anche per quel che riguarda il comparto sonoro, grazie soprattutto alla presenza di quattro altoparlanti stereo, che assicurano il massimo del coinvolgimento. Acer Iconia X12 monta il processore MediaTek Helio G99 con 8 GB di RAM, e sistema operativo Android 14.

Il design in alluminio, compatto ed elegante, ospita al suo interno una batteria da ben 10000 mAh di capacità, assicurando così un’eccezionale autonomia per tutta la giornata. A questo si aggiunge poi una funzionalità di ricarica rapida, che consentirà di ridurre notevolmente i tempi di ricarica. Nel caso del comparto fotocamere, il tablet presenta un sensore posteriore da 13 megapixel, accompagnato poi da un sensore anteriore da 8 megapixel. Il dispositivo presenta poi una memoria interna da 256 GB, che potranno poi essere ulteriormente espansi grazie allo slot per microSD, fino ad un massimo di 1 TB.

Acer Iconia X12 sarà disponibile negli Stati Uniti, Cina, Africa e alcune nazioni europee selezionate partire da gennaio 2025, al costo di soli 349 dollari. Non conosciamo attualmente una data di lancio per quanto riguarda il mercato italiano: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da parte di Acer, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.