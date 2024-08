Con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la gestione della privacy da parte degli utenti della piattaforma, il team di WhatsApp intende utilizzare le passkey per aggiungere un nuovo modo di proteggere i backup crittografati end-to-end.

Una passkey è una credenziale digitale che semplifica e protegge gli accessi all’account sostituendo le password tradizionali con l’impronta digitale, la scansione del viso o il blocco dello schermo del dispositivo.

WhatsApp testa l’opzione passkey per i backup crittografati end-to-end

Alcuni utenti della versione beta di WhatsApp ora possono crittografare i propri backup utilizzando una passkey.

WhatsApp supporta già i backup crittografati end-to-end tramite una password personalizzata o una chiave di crittografia a 64 cifre, ma con una passkey gli utenti saranno in grado di sfruttare anche l’autenticazione biometrica per proteggere i propri backup.

Con questo approccio non è necessario ricordare password complesse, riducendo il rischio di non riuscire ad accedere ai backup crittografati a causa di dimenticanze.

Questa novità è attualmente disponibile per alcuni beta tester che eseguono la versione 2.24.18.13 di WhatsApp beta per Android tramite Google Play Store e verrà distribuita a più utenti in un futuro aggiornamento.

