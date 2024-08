Nel corso degli ultimi giorni si sono susseguite numerose segnalazioni in merito ad alcuni seri problemi che avrebbero afflitto alcuni modelli di smartphone OnePlus a seguito del recente aggiornamento, scatenando il panico tra tutti gli utenti: scopriamone insieme tutti i dettagli.

OnePlus: i problemi alla scheda madre e la risposta della compagnia

Il problema interesserebbe nello specifico i modelli OnePlus 10 Pro e OnePlus 9 Pro: le segnalazioni sarebbero giunte da numerosi utenti all’interno di OnePlus Community, che avrebbero riportato comportamenti decisamente anomali dei loro modelli di smartphone a seguito dell’installazione del nuovo aggiornamento, portando di conseguenza ad un vero e proprio KO della scheda madre. Entrando maggiormente nello specifico, molti utenti avrebbero perfino riportato di non usare attivamente i loro smartphone al momento del fatto: improvvisamente e senza nessun preavviso, infatti, si sarebbe verificato lo spegnimento dei modelli, rendendo di fatto impossibile una nuova accensione successiva.

Tra i segni più frequentemente segnalati dagli utenti ci sarebbero in particolare un aumento anomalo della temperatura, episodi ripetuti di freeze e lag e altro ancora. A seguito di questo, numerosi utenti si sono dunque rivolti al servizio d’assistenza OnePlus a loro più vicino, dove sarebbero stati informati delle gravi problematiche relative alla scheda madre dei loro smartphone.

Al momento OnePlus non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale in merito ad un eventuale rimborso o riparazione gratuita con estensione della garanzia: di contro, secondo quanto testimoniato da un utente sul social network X, il supporto OnePlus avrebbe richiesto il pagamento di 42000 rupie indiane (pari indicativamente a ben 448 euro) per la riparazione di un modello di OnePlus 10 Pro affetto dal problema alla scheda madre, risultando in un costo decisamente superiore al valore effettivo dello stesso.

Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori comunicazioni in merito da parte di OnePlus, che confidiamo arriveranno nel corso dei prossimi giorni o settimane.