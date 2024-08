Annunciato a febbraio, Pokémon Trading Card Game Pocket punta a conquistare gli appassionati dei Pokémon e in particolare delle carte collezionabili.

Ora The Pokémon Company ha annunciato la data di uscita di Pokémon TCG Pocket su Android (e iOS) e ha aperto le pre-registrazioni su Google Play Store.

Pokémon Trading Card Game Pocket uscirà il 30 ottobre

Pokémon Trading Card Game Pocket uscirà il 30 ottobre e per l’occasione la società ha pubblicato un trailer che mostra cosa ci si può aspettare.

Il gioco sarà free-to-play e consentirà di aprire due buste al giorno, in modo da poter scoprire quotidianamente nuove carte caratterizzate da splendide illustrazioni, alcune delle quali sono animate e ruotabili con un effetto 3D per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Il trailer evidenzia gli aspetti legati alla collezione e allo scambio delle carte, con gli effetti speciali delle carte immersive che caratterizzano questa esperienza con il mondo dei Pokémon.

Pokémon Trading Card Game Pocket dovrebbe offrire un’esperienza più immediata e semplificata rispetto a GCC Pokémon Live, in quanto si tratta più che altro di “sbustare” e collezionare carte con qualche swipe sul display.

Il video mostra che le carte verranno archiviate in album e i giocatori potranno costruire dei mazzi per sfidare gli amici in partire rapide. Per ora è possibile registrarsi tramite Google Play Store per tenersi informati sul gioco.