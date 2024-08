Durante il mese scorso, Xiaomi ha finalmente tolto il velo ai suoi nuovi Xiaomi Mix Fold 4 e Xiaomi Mix Flip per il mercato cinese. Mentre Xiaomi Mix Fold sarà molto probabilmente relegato alla Cina, emergono nuove indiscrezioni secondo cui Xiaomi Mix Flip potrebbe vedere un’uscita a livello del mercato globale, così come la nuova serie Xiaomi 15: scopriamo insieme i dettagli e le specifiche tecniche di entrambi.

Xiaomi Mix Flip: specifiche tecniche e colorazioni disponibili

Stando a quanto dichiarato dall’informatore Sudhanshu Ambhore, la versione globale sarà disponibile rispettivamente nei tagli da 12 GB e 16 GB di RAM LPDDR5x. Tre saranno i tagli di memoria tra cui scegliere, ovvero 256 GB, 512 GB e infine 1 TB. Presente anche il supporto alla RAM virtuale, nei tagli 8, 16 e 32 GB in base alle preferenze dell’utente.

La stessa pagina prodotto farebbe riferimento alle tre colorazioni Black, White e Purple, che presenterebbe il vetro Panda-X, in grado di conferire la massima resistenza e protezione. Xiaomi Mix Flip presenterà un display AMOLED da 6,86 pollici di diagonale, con risoluzione 1224 x 2912 pixel. Passando poi al display AMOLED esterno, quest’ultimo presenterà una diagonale da 4 pollici e risoluzione 1392 x 1208 pixel. Entrambi i display avranno infine una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz.

Passiamo poi al comparto fotocamere: nella parte posteriore troveremo un sensore OmniVision OVX8000 da 50 megapixel realizzato in collaborazione con Leica, accompagnato da un teleobiettivo OmniVision OV60A con zoom ottico 2x.

Sotto la scocca, Xiaomi Mix Flip monterà un processore Snapdragon 8 Gen 3, accompagnato da una batteria da 4780 mAh di capacità e una funzionalità di ricarica rapida da 67 W di potenza. Lo smartphone presenterà il sistema operativo Android 14 con l’interfaccia proprietaria di HyperOS. Al momento non conosciamo il listino prezzi ufficiale per l’uscita sul mercato globale: nel caso del mercato cinese, il dispositivo è disponibile a partire da 5999 Yuan (indicativamente 836 dollari).

Xiaomi 15: lettore d’impronte a ultrasuoni e tanto altro

Arrivano nuovi dettagli anche per la prossima serie Xiaomi 15: secondo quanto riportato dall’utente Smart Pikachu sulla piattaforma Weibo, i prossimi modelli della compagnia potrebbero presentare un significativo passo in avanti nella tecnologia di riconoscimento delle impronte digitali. Il leak suggerirebbe infatti che tutti i tre modelli, vale a dire rispettivamente Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro e Xiaomi 15 Ultra adotteranno la nuova tecnologia di lettore a ultrasuoni per il riconoscimento delle impronte.

La tecnologia dei lettori a ultrasuoni si sta facendo largo ormai da diverso tempo all’interno del mercato, con Samsung che ha iniziato ad adottarla recentemente all’interno dei suoi smartphone top di gamma. Al contrario del lettore ottico tradizionale che fa uso della luce, i sensori a ultrasuoni farebbero uso delle onde ad alta frequenza per ricavare una mappa tridimensionale più precisa e accurata delle impronte digitali.

Tra i vantaggi permessi dall’adozione della nuova tecnologia rientrano sicuramente un netto aumento della sicurezza generale, a confronto dei sensori tradizionali che possono essere raggirati con diverse metodiche. Il lettore d’impronte a ultrasuoni consente inoltre una miglior identificazione nei casi in cui le dita siano bagnate o umide, fattore che ostacola il riconoscimento nel caso del lettore tradizionale.

Attualmente non conosciamo ulteriori dettagli riguardo la tipologia di lettore a ultrasuoni che verrà effettivamente implementata al suo interno: alcuni produttori fanno infatti uso di una soluzione a punto singolo, a differenza di altre compagnie che adottano lettori che coinvolgono un’area più ampia, consentendo uno sblocco più immediato e rapido.

Secondo le ultime indiscrezioni, la serie Xiaomi 15 monterà presumibilmente il chip Snapdragon 8 Gen 4. Al momento, l’arrivo dei nuovi modelli di smartphone è previsto per il mese di novembre, nonostante non abbiamo ancora una conferma ufficiale. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.