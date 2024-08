Seguendo le orme di Samsung e Google, anche OnePlus è finalmente salita sul carro dell’intelligenza artificiale, annunciandone nuove funzionalità per la propria lineup di smartphone. Nel corso degli ultimi giorni, in particolare, la compagnia ha introdotto alcune funzionalità d’intelligenza artificiale che includono rispettivamente AI Speak, AI Summary e AI Writer. Incredibilmente, a ricevere l’aggiornamento in questione sarebbero stati solo alcuni modelli di smartphone economici appartenenti alla serie OnePlus Nord: ciò avrebbe inevitabilmente scatenato il malcontento da parte degli utenti possessori di top di gamma come OnePlus 12.

Nuove funzionalità AI: tutti i dettagli e i modelli interessati

Partiamo prima di tutto da AI Speak, che consente di leggere senza problemi tutte le parti testuali presenti all’interno delle pagine web o delle app di news quotidiane. L’utente in questione ha la possibilità di scegliere rispettivamente tra una voce maschile e femminile, a sua completa discrezione. È poi il turno di AI Summary, che permette di generare un vero e proprio riassunto partendo da un articolo: gli utenti in questi caso possono copiare il riassunto, condividerlo con altre persone o eventualmente salvarlo all’interno dell’app Note, così da averlo sempre a disposizione. È inoltre possibile salvare il riassunto selezionato all’interno di File Dock. Arriviamo infine alla terza funzionalità, AI Writer, grazie al quale è possibile redigere testi di qualsiasi tipologia, dalle recensioni alle email, fino ad arrivare a dei veri e propri post per i propri account social.

Tutte e tre le nuove funzionalità sono incluse all’interno ai AI Toolkit, che è al momento integrato direttamente all’interno della barra laterale: in questo caso è sufficiente fare un semplice swipe sulla barra laterale per poter accedere immediatamente ad una delle sopracitate funzionalità.

Attualmente, le tre nuove funzionalità AI sono presenti su OnePlus Nord 4 e OnePlus Nord CE4 Lite 5G, entrambi disponibili esclusivamente in alcune regioni selezionate. OnePlus Nord 4 è infatti presente in India, Asia, Europa, Africa, Sud-Est Asiatico, Russia e America Latina. Al contrario, OnePlus Nord CE4 Lite 5G è attualmente disponibile in esclusiva per il mercato indiano.

Non conosciamo dunque il momento esatto in cui le nuove funzionalità AI arriveranno per gli altri modelli di smartphone OnePlus: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte della compagnia, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nelle prossime settimane.