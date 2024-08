Chi acquista uno smartphone o un tablet Samsung spesso non lo fa soltanto per la dotazione hardware o per il design ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in applicazioni e funzionalità esclusive e in aggiornamenti rilasciati con costanza e per tanto tempo.

Tra le applicazioni che il produttore mette a disposizione dei suoi utenti vi è anche Samsung Internet, un browser dedicato a chi desidera un’alternativa a Google Chrome, con il quale ovviamente non può competere per quanto riguarda la popolarità e la diffusione ma che è in grado di offrire tante interessanti funzionalità.

Due nuove funzioni per il browser Samsung Internet Beta

Nelle scorse ore gli sviluppatori del colosso coreano hanno rilasciato una nuova versione di Samsung Internet Beta, che arriva così alla versione 27.0.0.26, introducendo due nuove funzioni ma, allo stesso tempo, rimuovendone due disponibili con la precedente release dell’applicazione.

Iniziando dalle nuove funzionalità introdotte, la prima è rappresentata da un’opzione di ricerca all’interno del menu delle impostazioni, grazie alla quale gli utenti potranno trovare più rapidamente ciò che cercano. La nuova opzione si trova sul lato destro dello schermo, sotto il titolo Impostazioni Internet.

La seconda novità novità è rappresentata dall’introduzione della crittografia end-to-end (E2EE) per la sincronizzazione dei dati, così da garantire un più elevato livello di sicurezza a segnalibri, pagine salvate e altro (è supportata dai dispositivi basati su One UI 6.1 o una versione successiva dell’interfaccia).

Passando alle funzionalità rimosse con questa versione di Samsung Internet Beta, si tratta delle opzioni per cambiare la posizione della barra per lo scorrimento e per nasconderla.

Potete scaricare la versione 27.0.0.26 di Samsung Internet Beta dal Samsung Galaxy Store o da APK Mirror.