Complice il significativo allungamento del ciclo di vita degli smartphone e dei relativi aggiornamenti, durante gli anni la scena dei sistemi operativi open-source ha acquisito sempre più importanza. A confermarlo sarebbe in particolare LineageOS 21, che nel corso delle ultime ore ha aggiunto il supporto a numerosi modelli di smartphone: scoriamo insieme quali nel dettaglio.

LineageOS 21: gli smartphone supportati

Uno dei principali rovesci della medaglia riscontrati dagli smartphone meno recenti consiste nel loro scarso supporto a lungo termine da parte delle rispettive compagnie produttrici, motivo che porta il più delle volte a scegliere per sistemi operativi open-source, come nel caso di LineageOS.

A partire da questo periodo, dunque, sarà possibile installare LineageOS 21 sui modelli di smartphone che vi riportiamo qui di seguito:

LG G7 ThinQ

LG V35 ThinQ

LG V40 ThinQ

Galaxy Note 10

Realme 9 Pro 5G

Poco F4

Xiaomi Black Shark

Motorola Moto G Power 2021

Motorola Moto E7 plus

Complice la scarsa volontà da parte di LG (e altre compagnie analoghe) di aggiornare i propri dispositivi più vecchi, sistemi operativi come LineageOS 21, basato su Android 14, consentono di rimanere aggiornati con le ultime funzionalità introdotte, senza perdere significativamente prestazioni. Lo stesso dicasi per Galaxy Note 10, uno smartphone ancor oggi prestante, di cui però Samsung ha cessato il supporto agli aggiornamenti dallo scorso settembre.

Il procedimento prende senz’ombra di dubbio ispirazione dai Google Pixel e da AOSP (Android Open Source Project), che consente di installare ROM personalizzate sul proprio smartphone, andando a includere importanti aggiornamenti che migliorano la sicurezza di sistema e risolvono i problemi più critici.

Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai prossimi dispositivi che verranno supportati da LineageOS 21, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.