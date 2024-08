In un’epoca in cui la maggior parte dei brand tecnologici si stanno dirigendo verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale, OPPO si distingue con il lancio delle nuove funzionalità AI Eraser 2.0 e Smart Image Matting 2.0 sui modelli OPPO Reno12 F e FS 5G. Il roll-out delle nuove funzionalità è attualmente in corso e sarà gradualmente disponibile per tutti gli utenti nei prossimi giorni.

L’azienda non solo abbraccia il futuro della fotografia mobile, ma lo ridefinisce offrendo strumenti avanzati che promettono di trasformare ogni scatto in un capolavoro. OPPO, ancora una volta, rende queste innovazioni alla portata di tutti.

AI Eraser e Smart Image Matting si aggiornano con queste novità

Con AI Eraser 2.0, gli utenti possono ora rimuovere facilmente elementi indesiderati dalle loro foto con un semplice tocco, grazie anche ad un tasso di riconoscimento dell’oggetto del 98% con una maggiore precisione nella selezione dei passanti ed altri oggetti. OPPO in questo aggiornamento, rende l’intelligenza artificiale accessibile a tutti, permettendo ad un pubblico sempre più ampio di esplorare tutto ciò che concerne la creatività fotografica.

D’altro canto, Smart Image Matting 2.0, viene perfezionato ulteriormente per quanto riguarda la modalità di ritaglio di soggetti multipli, offrendo così la possibilità di creare sticker personalizzati. Con questa nuova funzione viene garantita la massima precisione nel catturare ogni dettaglio con precisione.

Gli OPPO Reno12 F e FS 5G non solo garantiscono immagini di altissima qualità, ma rendono anche la fotografia un gioco da ragazzi grazie agli strumenti avanzati basati sull’intelligenza artificiale. OPPO si dedica a rendere la tecnologia AI accessibile a tutti, offrendo smartphone che incontrano innovazione e convenienza. I nuovi Reno12 F 5G e Reno12 FS 5G ne sono la prova, combinando tecnologie all’avanguardia a prezzi davvero competitivi.

Entrambi gli smartphone sono disponibili nelle colorazioni Amber Orange e Black Green. Sullo store OPPO, invece, il Reno12 F 5G da 256 GB e con 8 GB di Ram è disponibile a € 329,99, mentre il modello Reno12 FS 5G da 512 GB e con 12 GB di Ram, è acquistabile a € 349,99.

Questi due modelli possono essere acquistati, oltre che su Amazon, anche attraverso lo store ufficiale: