Instagram inizia a consentire alle persone di creare versioni AI di se stesse grazie al nuovo AI Studio di Meta.

L’idea è di consentire a creatori di contenuti e titolari di attività commerciali di conversare con i propri follower attraverso questi profili AI e rispondere ai commenti sull’account del loro autore.

Avviando una nuova chat AI direttamente su Instagram, oppure utilizzando il sito Web di AI Studio, alcuni utenti possono creare personaggi artificiali per Instagram, WhatsApp, Messenger e il Web.

Meta AI Studio consente di creare i chatbot di stessi

La società spiega che i creatori possono personalizzare la loro IA in base a elementi come i loro contenuti Instagram, gli argomenti da evitare e i link che vogliono condividere, inoltre Meta specifica che i creatori saranno in grado di attivare o disattivare elementi come le risposte automatiche dalla loro controparte artificiale e stabilire con quali account specifici è consentito interagire.

AI Studio consente anche di creare personaggi AI completamente nuovi che possono essere distribuiti nelle app di Meta in modo simile ai GPTs di OpenAI, affinché altri possano provarli.

Meta sembra essere consapevole dei rischi di una funzionalità del genere, poiché l’intelligenza artificiale può essere imprevedibile.

L’azienda afferma che i profili AI sono chiaramente etichettati ovunque appaiano, ma sembra che l’onere di elencare gli argomenti su cui un’AI non si impegnerà spetti al creatore. Per ora la funzionalità è disponibile solo negli Stati Uniti.