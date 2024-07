Buone notizie per tutti i giocatori appassionati di retrogaming, dal momento che Dolphin, il celebre emulatore per GameCube per sistema operativo Android, presenterà interessanti novità per i prossimi mesi: scopriamole insieme.

Dolphin: la lista dei titoli che supportano gli obiettivi

Grazie alla collaborazione con il progetto RetroAchievements, infatti, è stato annunciato l’arrivo degli obiettivi all’interno dell’emulatore per GameCube, regalando agli utenti una sfida aggiuntiva e ore extra di divertimento.

I giocatori avranno dunque la possibilità di consultare tutta la lista degli obiettivi specifici per sbloccarli in maniera attiva, o semplicemente giocare ai titoli GameCube e vedere quali riescono a sbloccare, similmente a quanto accade tutt’oggi con gli attuali trofei di PlayStation 5, Steam, o gli obiettivi di Xbox Series X e Series S. Al momento il supporto agli obiettivi per i titoli GameCube è arrivato per la versione PC dell’emulatore, che stando alle parole degli sviluppatori ha necessitato di diverso tempo per il corretto funzionamento. Il supporto agli obiettivi per la versione Android di Dolphin è stato confermato ed è attualmente in sviluppo, nonostante al momento non sia stata divulgata una data d’uscita precisa per il rilascio.

Per ora, la lista dei titoli GameCube con supporto agli obiettivi conta più di 100 videogiochi del suo intero catalogo, tra cui riportiamo in particolare:

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Final Fantasy Crystal Chronicles

Super Mario Sunshine

Harvest Moon: A Wonderful Life

Super Smash Bros. Melee

Baten Kaitos Origins

Kirby Air Ride

Star Fox Assault

Metal Gear Solid: The Twin Snakes

Mario Golf: Toadstool Tour

Luigi’s Mansion

Metroid Prime

Star Wars: Rogue Squadron 2: Rogue Leader

Per chi fosse eventualmente interessato, la lista completa degli obiettivi per i titoli Nintendo GameCube è facilmente consultabile dal sito ufficiale di RetroAchievements. Entrando maggiormente nello specifico, gli sviluppatori mettono a disposizione due distinte modalità per sbloccare gli obiettivi: la modalità softcore, che fa uso di alcune funzionalità dell’emulatore, e la modalità hardcore, che restituisce un’esperienza console più autentica.

Nessuna menzione invece per il supporto agli obiettivi per il catalogo Nintendo Wii, supportato anch’esso dall’emulatore, e di cui il supporto agli obiettivi arriverà presumibilmente in un futuro non ben precisato. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte degli sviluppatori di Dolphin, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.