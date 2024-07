I nuovi Realme GT 6 e GT 6T rappresentano il ritorno di Realme nella fascia alta del mercato smartphone in Europa. Entrambi i modelli si caratterizzano per un rapporto qualità/prezzo ottimo e possono rappresentare la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone, soprattutto sfruttando la nuova promo Offerte Vacanza di Luglio!!! appena lanciata da Aliexpress e valida fino al prossimo 20 luglio. Grazie al codice coupon ITGD50, infatti, c’è uno sconto extra di 50 o 30 euro che rende gli smartphone di Realme ancora più convenienti. Come vedremo di seguito, inoltre, ci sono alcuni codici coupon “generali” che garantiscono sconti anche su altri prodotti.

Realme GT 6 e GT 6T: l’offerta di Aliexpress è quella giusta

Il nuovo Realme GT 6 è, attualmente, il top di gamma di casa Realme in Europa. Si tratta di un ottimo smartphone, con Snapdragon 8s Gen 3 e con un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici affiancato da una batteria da 5.500 mAh, con ricarica rapida da 120 W, e un buon comparto tecnico con tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel.

Grazie al codice promo ITGD50, è ora possibile acquistare il Realme GT 6 in sconto a partire da 455,81 euro per la versione 8/256 GB. In sconto ci sono anche le versioni 12/256 GB e 16/512 GB. Per acquistare il top di gamma di casa Realme a prezzo scontato su Aliexpress basta premere sul link qui di sotto.

Realme GT 6 (Francia) a 449,23€ col coupon ITGD50 (su Amazon costa 599€, prezzo minimo mai raggiunto 499€)

(su Amazon costa 599€, prezzo minimo mai raggiunto 499€) Realme GT 6 (Spagna) a 449,50€ col coupon ITGD50 (su Amazon costa 599€, prezzo minimo mai raggiunto 499€)

Molto interessante è anche l’offerta per il Realme GT 6T, vero e proprio punto di riferimento della fascia media del mercato grazie al SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 abbinato a un display AMOLED LTPO da 6,78 pollici e a una batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 120 Hz. Lo smartphone viene ora proposto a 318,86 euro per la versione 8/256 GB, grazie al già citato coupon ITGD50. Per accedere all’offerta basta premere sul link qui di sotto.

Realme GT 6T (Francia) a 331,56€ col coupon ITGD30 (su Amazon costa 416€, prezzo minimo mai raggiunto 399€)

(su Amazon costa 416€, prezzo minimo mai raggiunto 399€) Realme GT 6T (Spagna) a 331,63€ col coupon ITGD30 (su Amazon costa 416€, prezzo minimo mai raggiunto 399€)

Tutti i prodotti in sconto su Aliexpress con questi coupon

Fino al prossimo 20 di luglio, inoltre, è possibile ottenere uno sconto anche su altri prodotti. Basta usare i codici coupon che riportiamo qui di sotto:

ITGD03 per avere 3 euro di sconto su una spesa minima di 29 euro

per avere di sconto su una spesa minima di 29 euro ITGD08 per avere 8 euro di sconto su una spesa minima di 69 euro

per avere di sconto su una spesa minima di 69 euro ITGD20 per avere 20 euro di sconto su una spesa minima di 169 euro

per avere di sconto su una spesa minima di 169 euro ITGD30 per avere 30 euro di sconto su una spesa minima di 239 euro

per avere di sconto su una spesa minima di 239 euro ITGD50 per avere 50 euro di sconto su una spesa minima di 369 eur0

Per accedere alla pagina della promo basta seguire questo link:

>> Accedi qui alle offerte di Aliexpress <<