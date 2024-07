Si chiama Z30 l’ultimo arrivato nel mercato degli aspirapolvere cordless di Dreame Technology, una compagnia da sempre all’avanguardia nello sviluppo di nuove soluzioni innovative. L’aspirapolvere, in vendita già da oggi, dispone delle tecnologie più evolute per garantire la miglior pulizia possibile. Senza ulteriori indugi andiamo allora a scoprire quali sono i suoi punti di forza e le sue caratteristiche principali.

Potenza da vendere

Caratterizzato da una confezione di vendita davvero ricca, Dreame Z30 è ideale per la pulizia di tutta la casa, anche gli amici a quattro zampe. Oltre al corpo macchia troviamo una spazzola multi superficie illuminante, una spazzola morbida illuminante, una mini spazzola motorizzata, un accessorio multifunzione per le fessure, una spazzola morbida rotante per spolverare, un accessorio per la rimozione dei peli di animali, una spazzola morbida per la polvere, un tubo di prolunga, un adattatore flessibile, un tubo flessibile e la base di ricarica. In questo modo non sarà necessario forare muri o mobili, garantendo una maggiore libertà di posizionamento in casa.

Il cuore del nuovo aspirapolvere è il motore TurboMotor, in grado di generare una potenza di aspirazione di 310 AW, così da raccogliere agevolmente polvere, detriti e lo sporco più ostinato. Il filtro HEPA H14 garantisce la filtrazione al 99,99%, bloccando le particelle fino a 0,1 micron, rimuovendo non solo polvere e allergeni dall’ambiente domestico ma anche batteri e virus, per un’aria più salubre e pulita in casa.

Intelligente quanto basta

Le spazzole motorizzate integrano la tecnologia CelesTect, che rileva la polvere nascosta durante l’utilizzo, migliorando l’efficacia dell’applicazione e permettendo di raggiungere e pulire anche gli angoli più difficili in un solo passaggio. Il nuovo sensore a infrarossi rileva in maniera intelligente la presenza di sporco sul pavimento, permettendo a Dreame Z30 di regolare in completa autonomia la potenza di aspirazione, ottimizzando i consumi e garantendo la miglior pulizia possibile su ogni tipo di superficie.

La batteria 8 x 3200 mAh permette di raggiungere, grazie anche alla regolazione automatica della potenza, i 90 minuti di utilizzo (in modalità Eco) per pulire fino a 300 metri quadri di superficie. Se avete amici a quattro zampe in casa, e siete afflitti dal problema del pelo che perdono, Dreame Z30 dispone di uno specifico accessorio che vi aiuta ad aspirare il pelo direttamente dall’animale, con un design che evita la formazione di grovigli.

Il contenitore della polvere, con la sua capacità di 0,6 litri, permette di raccogliere lo sporco da una intera abitazione prima di dover essere vuotato, operazione resa semplice grazie a un design intuitivo che riduce il tempo da dedicare alla manutenzione. Da segnalare infine che il modello di punta della serie di aspirapolvere Dreame gode di una garanzia di ben tre anni.

