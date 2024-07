Un altro smartphone della serie Samsung Galaxy A è pronto per andare in pensione. Questa volta tocca a Samsung Galaxy A21 per il quale arriva l’inesorabile fine del supporto software.

I primi smartphone Samsung a ricevere aggiornamenti quinquennali sono stati rilasciati nel 2021 e nel 2022, ma come per la maggior parte dei modelli Galaxy rilasciati nel 2020, Samsung Galaxy A21 includeva quattro anni di supporto.

Dal momento del lancio il dispositivo ha ricevuto aggiornamenti alle versioni Android 11 e 12, oltre a nuovi aggiornamenti di sicurezza abbastanza frequenti.

Un dispositivo Galaxy A21 aggiornato dovrebbe eseguire la versione firmware A217FXXSCDXE2 con la patch di sicurezza di maggio 2024, ma come previsto dal colosso sudcoreano non sembra esserci alcun aggiornamento più recente in sviluppo per il dispositivo.

Samsung Galaxy A21 raggiunge la fine del supporto software

Da ora in poi Samsung non è più tenuta a rilasciare aggiornamenti per Galaxy A21, tuttavia lo smartphone riceverà gli aggiornamenti Google Play che garantiranno la sicurezza di alcuni componenti cruciali per gli anni a venire.

Pertanto Samsung Galaxy A21 non è ancora da buttare, ma il fatto che abbia raggiunto la fine del supporto ufficiale indica che forse è giunto il momento di sondare il mercato in vista di un nuovo smartphone Android.