Dopo giorni e giorni di attesa, finalmente OnePlus ha annunciato il lancio del suo OnePlus Pad Pro sul territorio cinese per la giornata odierna. Si tratta di un dispositivo dalle alte performance, che potrebbe risultare a tutti gli effetti il tablet con sistema operativo Android più potente del 2024: scopriamone insieme le caratteristiche specifiche tecniche.

OnePlus Pad Pro: le specifiche tecniche

Tra le caratteristiche salienti di questo promettente tablet troviamo un processore Snapdragon 8 Gen 3, che è in grado di assicurare prestazioni a dir poco elevate, consentendo così di avviare qualsiasi app senza il benchè minimo tentennamento. La potenza di calcolo erogata dal processore di casa Snapdragon potrebbe inoltre permette di giocare serenamente agli ultimi titoli mobile del momento.

In base a quanto dichiarato dalla stessa compagnia, Pad Pro ha un peso di soli 584 grammi, con uno spessore fissato a 6.49 millimetri, che gli consente di essere trasportato senza problemi all’interno di un qualsiasi zaino da viaggio. Ottimo in questo caso anche il pannello LCD da ben 12.1 pollici di diagonale e con risoluzione 3K: a colpire è la frequenza d’aggiornamento da ben 144 Hz, che porta con sé il massimo della fluidità possibile per ogni contenuto multimediale.

La stessa compagnia offre inoltre l’accessorio Smart Stylus Pro, il che farebbe presupporre un’esperienza di scrittura del tutto analoga a quella con carta e penna. Nessuna indicazione al momento per quanto riguarda l’autonomia della batteria e il sensore della fotocamera, che non sono stati ancora divulgate. OnePlus Pad Pro sarà lanciato oggi sul mercato cinese con un prezzo di listino fissato a 2799 Yuan, pari indicativamente a 359 euro.

Non conosciamo ancora una data d’uscita sul mercato globale: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori informazioni in merito all’uscita in occidente da parte di OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.