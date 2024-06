Nel corso della giornata di oggi OnePlus ha presentato una versione completamente inedita di OnePlus Watch 2, che è stato originariamente lanciato nei primi mesi di quest’anno in India e nel mercato globale.

OnePlus Watch 2: le differenze del nuovo modello

Nel caso del nuovo modello, questo presenta un case in lega d’alluminio leggermente differente alla versione uscita in precedenza, realizzato in acciaio inossidabile. Per quanto riguarda le principali specifiche tecniche troviamo invece diverse analogie, primo tra tutti il display AMOLED da 1.43 pollici di diagonale, con ben 1000 nits che assicurano un’ottimale luminosità anche in condizioni di estrema luce, così come la certificazione IP68, che garantisce protezione totale rispettivamente nei confronti di polvere e acqua. Lo stesso dicasi per la batteria da 5000 mAh di capacità, che si mantiene anche all’interno di questo modello, così come il processore Snapdragon W5.

Tra i principali cambiamenti troviamo sicuramente il supporto all’eSIM, per quel che riguarda la connettività cellulare, oltre alle chiamate effettuate tramite modulo Bluetooth. Lo smartwatch supporta ora entrambi i principali sistemi operativi mobile, rispettivamente Android e iOS, dall’introduzione del sistema operativo proprietario per smartwatch ColorOS,in sostituzione di WearOS. Per non parlare dell’introduzione al supporto ai pagamenti NFC, che consente di pagare comodamente con lo smartwatch presso gli esercizi commerciali.

La nuova versione di OnePlus Watch 2 si presenta rispettivamente nelle colorazioni Meteorite Black e Nebula Green, al prezzo di 1799 Yuan, pari approssimativamente a 230 euro. La compagnia ha iniziato i preorder a partire dalla giornata di oggi, nell’attesa dell’uscita fissata per il prossimo 3 luglio. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.