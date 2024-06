Il mercato europeo degli smartphone ha vissuto un cambiamento significativo nel primo trimestre del 2024, ribaltando le tendenze storiche dei consumatori.

Nonostante il costo non trascurabile, nel rapporto di Canalys Samsung Galaxy S24 Ultra è emerso come lo smartphone o più venduto dell’azienda coreana nel Vecchio Continente, superando la serie economica Samsung Galaxy A, tradizionalmente la più venduta, nonché l’iPhone 15 di Apple.

Samsung Galaxy S24 Ultra è il terzo smartphone più venduto in Europa

Tra i fattori che potrebbero aver contribuito all’ascesa degli smartphone di punta di Samsung ci sono le potenti funzionalità di intelligenza artificiale, la crescente importanza della fotografia mobile, dei display ad alta risoluzione e della maggiore autonomia, ma anche le strategie di marketing e promozionali di Samsung potrebbero avere un merito.

Tuttavia il fenomeno non è limitato a Samsung. Sebbene i modelli iPhone 15 Pro e Pro Max abbiano conquistato le prime posizioni, l’iPhone 15 base non ha ottenuto lo stesso successo del suo predecessore in Europa.

In questo scenario si inserisce Xiaomi che con oltre due milioni di unità Redmi 13C e Redmi Note 13 4G vendute complessivamente entra di diritto nella top 10 europea, favorendo una concorrenza più intensa nella regione e influenzando potenzialmente le dinamiche di mercato.

Anche se il successo di Samsung Galaxy S24 Ultra è un indicatore importante nella tendenza del mercato europeo è fondamentale monitorare l’evoluzione a lungo termine.

Questa tendenza verso gli smartphone premium potrebbe non continuare a lungo, ma il fatto che il mercato europeo degli smartphone sta subendo una trasformazione è una certezza.